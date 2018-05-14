Xiaomi Mi 7 ön sipariş tarihi sızdı

Xiaomi Mi 7 ön sipariş tarihi sızdırıldı. Bir Çinli şirketin açıkladığı bilgilere göre henüz resmi olarak tanıtılmayan model, 27 Mayıs itibarıyla ön siparişe açık olacak. Aşağıda sözünü ettiğimiz şirketin, ön siparişi duyurduğu ekranın fotoğrafını görebilirsiniz.

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Xiaomi Mi 7 ön sipariş tarihi doğru mu?

Bildiğiniz gibi Xiaomi Mi 7 modeli henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak oldukça kısa bir süre içerisinde cihazın resmi duyurusunun olması ve bununla beraber fiyat ile satış tarihinin açıklanması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan dedikodulara göre ekran içerisinde parmak izi sensörüyle birlikte gelecek olan model Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacak.

Bu işlemciyle beraber 8 GB RAM kapasitesi de bir diğer öne çıkan nokta. Ayrıca tasarım tarafında son dönemde birçok modelde gördüğümüz gibi çentikli bir ekran olması söz konusu.