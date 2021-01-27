Apple iPhone 12 mini modelinin DxOMark puanı belli oldu

Xiaomi firması Mi Air Charge teknolojisini bu Cuma günü sabahı tanıttı. Firmaya göre uzaktan şarj teknolojisi ile aynı anda birçok cihazı şarj etmek mümkün olacak. Bununla beraber kullanımda olan bir telefonun da şarj edilmesi imkan dahilinde olacak. Hatta bu durum yürürken veya arada bir engel varken de geçerli olacak.

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Şirket yeni teknoljiyle alakalı detayları Twitter’da paylaştı. Gösterilen verici neredeyse koltuk yanlarına koyulan ufak bir masa kadar büyük duruyor; ancak belki de bu büyüklüğünü kullanarak telefonlara 5W’a kadar şarj desteği sağlıyor.

Bu tip bir şarj teknolojisi Qi standardından bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte akıllı telefonların yine bazı alıcılarla da donatılması gerekiyor. Sonrasında şarj istasyonunun ilettiği milimetrelik dalga sinyalinin telefondaki on dört antenle algılanıyor. Algılanan sinyaller ise bir devre yardımıyla elektrik enerjisine çevriliyor.

Mevcut haliyle Xiaomi uzaktan şarj istasyonu birkaç cihazı 5W ile şarj edebiliyor. Koyulan uzaklık sınırı ise “birkaç metre” olarak geçiyor. Xiaomi aynı zamanda fiziksel nesnelerin şarjın etkisini azaltmayacağını da belirtiyor. Ancak bu durumun bazı istisnalara sahip olması da muhtemel. Son olarak firma bu teknolojinin akıllı saatlerle ve diğer teknolojik aksesuarlarla da sonraları uyumlu olacağını not düşüyor.

Xiaomi Mi Air Charge sistemi için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmamış duumda. Hatta teknolojinin normal müşteri piyasasına gelip gelmeyeceği de soru işareti. Ancak gelecek olursa ucuz olmayacağı oldukça aşikar. Yine de bu tip düşünceleri ve buluşları görmek heyecan verici diyebiliriz.