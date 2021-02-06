Xiaomi Mi 11 ile Birlikte Global Pazara Sunulacak Ürünler

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 8 Şubat’ta Mi 11’i global pazarda tanıtacak; ancak etkinlik sadece Xiaomi Mi 11 ‘i kapsamayacak.

Aralık ayının son günlerinde Mi 11 modelini kendi iç pazarı olan Çin’de resmiyete bağlayan Xiaomi, bu telefonu 8 Şubat‘ta globale sunacak. Şirket, 2 gün sonra gerçekleştirilecek etkinlikte telefonun yanı sıra daha farklı ürünleri de kullanıcılarla buluşturacak. Mi 11’in dışında iki farklı teknolojik ürünle 8 Şubat’ı şenlendirecek. Peki o ürünler neler olacak?

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İlk Ürün Xiaomi Mi 11

8 Şubat’ta yapılması planlanan etkinliğin ana ürünü tabi ki Xiaomi Mi 11. Uzun süredir Çin pazarında telefonun satışını gerçekleştiren Xiaomi, global pazarda kullanıcıyı üzebilir. Bu durum geçtiğimiz günlerde şirkete eleştiriler getirirken, telefonun teknik özelliklerini kısaca hatırlatalım. Hatırlarsanız 28 Aralık’ta tanıtılan Mi 11, 6.81 inç 120Hz yenilemeli 1440×3200 piksel bir ekrana sahip. Ekran paneli tipi ise tahmin ettiğiniz gibi AMOLED.

Ekran dışında yongasıyla dikkat çeken model, Snapdragon 888‘den güç alan ilk akıllı telefon. Bu yonga 5nm üretim süreciyle göz doldururken Adreno 660 grafik birimiyle pazarın en güçlü isimlerinden. Performans dışında 108MP çözünürlükte ana kamerayla fotoğraf ve video çekimleri yapabilen telefon, 55W hızlı şarj destekli 4.600 mAh pile ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Mi QLED 75″ 4K TV

Geçtiğimiz dönemlerde Mi TV 4S serisini tanıtan şirket, bu seride kullanıcıya daha temel özellikler sundu. Xiaomi Mi 11 etkinliğinde ise Mi QLED 75″ 4K TV‘yi tanıtacak. Mi QLED 75″ 4K TV olarak isimlendirilen televizyon isminden de anlaşılabildiği gibi 75″ büyüklükte bir ekranla gelecek. Çerçeveleri de oldukça ince olan model, %97’lik ekran/gövde oranı ile dikkat çekecek. Çerçeveler ise 5.9 milimetre kalınlıkta olacak. Bunların dışında teknik detaylara geçecek olursak; dört çekirdekli Amlogic TV işlemcisi, 4GB RAM ve 64GB depolamadan söz edebiliriz.

Ek olarak Wi-Fi ve Bluetooth desteğine sahip olan QLED 4K TV portlar bakımından da yeterli. Televizyonda USB, HDMI, Ethernet ve S/PDIF çıkışları bulunurken, Asistan desteğini de atlamayalım. Son olarak bu televizyonda iki adet 8 watt hoparlör yer alıyor.

Xiaomi Mi Elektrikli Scooter Pro 2

Mi Elektrikli Scooter Pro 2 de diğer ürünler gibi başarılı bir izlenim bırakacak. 45km menzil, 25km/h hız ve çift fren sistemi gibi detaylarla teoride yeterli olan Pro 2, 300 wattlık bir motorola gelecek. 12.400 mAh büyüklükte pili ise 8 saatte tam şarj olacak. Son olarak bu model için 14.2 kg gibi bir ağırlıktan söz edebiliriz.

Fiyatlar

Xiaomi Mi 11 = 799 avro

Mi QLED 4K TV = 1200 avro

Mi Scooter Pro 2 = 700 ila 800 avro gibi bir fiyattan satışa sunulacak; ancak bu fiyatlar Çin’dekine kıyasla çok yüksek…

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