Xiaomi Mi 11 modelinin cep yakacak fiyatları sızdırıldı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro, 28 Aralık 2020’de resmen tanıtılacak, resmi tanıtıma birkaç gün kalaysa serinin baz modeliyle ilgili fiyat bilgileri ortaya çıktı. Sızıntılar doğruysa Xiaomi Mi 11’in fiyatları gerçek manada cep yapacak, zira telefonun en alt seviye olan 8GB+128GB varyantı bile 4500 yuan (5250 TL + vergiler) fiyat etiketinden başlıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi QLED televizyonlar satışa çıkıyor

reklam

Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Xiaomi Mi11, Çin pazarında 28 Aralık’ta tanıtılacak. Aslında bakarsanız bugüne kadar Mi 11 ve Mi 11 Pro dahil olmak üzere serinin neredeyse tüm özellikleri sızıntılar kıskacına yem olmuştu, ancak belli olmayan tek şey Mi 11’in fiyat bilgileriydi. Bugün ise söz konusu fiyatlar da ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 11, Çin’de tanıtılmasının hemen ardından minimum 4500 yuan (688 dolar / 5250 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yalnız 4500 yuan’ın, Xiaomi Mi 11’in 8 GB RAM + 128 GB dahili hafızayı bünyesinde barındıran varyantının fiyatı olduğunu belirtelim. Bunun dışında Mi 11’in bir de 8 GB RAM + 256 GB dahili hafıza ve 12 GB RAM + 256 GB dahili hafıza ile gelecek olan modelleri var; işte asıl bomba, bu iki modellerde.

Xiaomi Mi 11 fiyatlarıyla cep yakacak

İşte Xiaomi Mi 11’in fiyat bilgileri:

8+128 GB – ¥4500 (688$ – 5250 TL)

8+256 GB – ¥4800 (734$ – 5600 TL)

12+256 GB – ¥5200 (795$ – 6067 TL)

Xiaomi Mi 11’in sızan fiyatları eğer doğruysa gerçek manada cep yakacak gibi duruyor. Tabii ki yukarıdaki tabloda gördüğünüz TL cinsinden olan fiyatlar resmi bilgi değil. Telefonun Çin para birimi cinsinden olan fiyatlarını bugünkü kura göre TL’ye çevirerek küçük bir tahminde bulunmaya çalıştık, ayrıca bu tahminlerimizin vergiler eklenmemiş hali olduğunu da ekleyelim.

Hatırlayacak olursanız Xiaomi Mi 10 Türkiye pazarında 8499 TL’den piyasaya sürülmüştü. Xiaomi Mi 11 ise 10 bin TL sınırına dayanacak gibi duruyor. Bir de tabii fiyat bilgisi henüz belli olmayan Xiaomi Mi 11 Pro var, ki asıl patlamayı onda göreceğiz.

Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun sızdırılan özellikleri