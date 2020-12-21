Donanım
Xiaomi Mi QLED televizyonlar satışa çıkıyor
Xiaomi Mi QLED televizyonlar, satışa çıkıyor. Şirketin yeni 4K televizyonları, dikkat çeken teknik özellikleriyle Hindistan’da ulaşılabilir.
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Kullanıcıların en gözde akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi, aslında sadece bir akıllı telefon üreticisi değil. Şirketin televizyondan, robot süpürgeye hatta elektrikli scooterlara kadar birçok ürünü var. Xiaomi, dünya çapında ve ülkemizde de bulunan mağazalarında kendinin ve bünyesindeki diğer üreticilerin pek çok ürününü satmakta. Ürün gamı oldukça geniş olan şirket, bugün bu ürün ailesine bir akıllı cihaz daha ekliyor. Xiaomi Mi QLED televizyonlar, bugün Hindistan pazarında satışa çıkıyor.
4K Xiaomi Mi QLED
Hindistan pazarı için satışa çıkan televizyon, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 55 inç boyutunda bir panele sahip televizyon, 3840×2160 4K bir çözünürlüğe sahip. HDR ve HDR10+ desteği de bulunan akıllı televizyon, DCI-P3 gamutuyla renk konusunda da tüketiciye eşsiz bir deneyim sunuyor. MediaTek’in 9611 çip setinden gücünü alan TV, 2 GB RAM ve 32 GB depolama seçeneğine sahip. Yazılım tarafında Android TV 10 ile gelirken, Reality Flow MEMC teknolojisi sayesinde 24 fps olan içeriği 60 kare saniyeye çıkarabiliyor. Aynı zamanda Xiaomi Mi QLED TV, 30 W Dolby Audio ses çıkışına sahip. Televizyon, %96 ekran gövde oranına sahip ince çerçeveleriyle oldukça şık duruyor. . Fiyatı ise 54,999 RP.
Xiaomi akıllı televizyonların yükselişi
Xiaomi, televizyon konusunda ülkemizde çok popüler olmasa da özellikle Hindistan pazarında oldukça başarılı. Dünya’nın en büyük akıllı televizyon pazarlarından biri olan Hindistan’da şirket, LG, Samsung, Sony gibi dev üreticileri sollamış ve hakimiyet kurmuş durumda. Xiaomi ürünleri, tıpkı telefonlarında olduğu gibi fiyatına göre yüksek performanslı olmalarıyla dikkat çekiyor. Hindistan’da şu an QLED televizyon pazarı, %0,50 gibi küçük bir Pazar payına sahip. Xiaomi’nin hedefi bunu mümkün olduğunca yukarı çekmek. Umarız 4K Xiaomi televizyonlar, uygun fiyatlarıyla ülkemizde de çıkış yapar. Ülkemizdeki dolar kurunu ve vergileri düşünürsek, tüketicinin uygun fiyatlı elektronik eşyalara daima ihtiyacı var.
Gelişmeler için takipte kalın…
Donanım
Intel bu yeni çipiyle bilgisayar yapay zekalarını geliştirecek
Intel tarafından tamamlayıcı bir çip olarak üretilmesi planlanan bu eklenti ile, öncelikle dizüstü ve ofis bilgisayarlarının yapay zekalarını geliştirmek amaçlanıyor.
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Intel yakın zamanda, Clover Falls ve Intel Visual Sensing Controller isimleriyle bilinen yeni bir çip yayınladı. Yapay zekada bir gelişim sağlayan çip, şimdiye kadarkilerden daha güvenli ve işlevli bir bilgisayar kullanımı sunacak. Başlarda sadece dizüstü ve ofis cihazlarında görebileceğimiz çipler, sonraları ise daha genel olarak satın alınan bilgisayarlarda da yerlerini alacaklar.
Bilgisayarın ana kartına yerleştirilen çip, bilgisayarın farklı durumlara daha kolay ve daha iyi bir şekilde uyum sağlamasına imkan verecek. Örnek olarak; Intel tarafından onaylanan bilgilere göre bilgisayar, odadaki ışık durumuna göre webcam kamerasını kullanarak ekran parlaklığını ayarlayabilecek.
Clover Falls aynı zamanda bir ikinci işlemci görevi de görebilecek durumda, ancak şimdilik sadece yapay zekanın geliştirilmesinde rol alıyor. İşlevleriyle birincil işlemcinin yükünü azaltırken, böylelikle bilgisayarın gücünü ve bataryasını daha dengeli kullanmasına da yardımcı olmuş oluyor.
Cihazın piyasalara geliş tarihi hakkında net bir bilgi henüz olmasa da; Intel tarafından gelen bu resmi tanıtımla beraber fazla beklemeyeceğimizi tahmin edebiliyoruz. Son zamanlarda yeni işlemciler ve uygulamalar sunan Intel’in bu çipiyle beraber birçok güncellemeler ve iyileştirmeler de cihazlarda yerini alacak gibi. Hatta bu şekilde bir ana, bir de yardımcı olmak üzere çift işlemci barındıracak bilgisayarlar, daha ileride standart haline bile gelebilirler.
Donanım
Microsoft, Surface serisi cihazları için kendi işlemcisini geliştiriyor
Yeni ortaya çıkan bilgilere göre ABD’li teknoloji devi Microsoft, Surface için geliştireceği ARM tabanlı işlemcileriyle Apple’a rakip olmaya hazırlanıyor. Microsoft’un geliştirdiği ARM işlemcilerin, Surface cihazlar başta olmak üzere Microsoft’un sunucularında kullanılacağı da belirtiliyor.
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Apple’dan sonra, sektörde ARM işlemcilere karşı bir yakınlık başladı
Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftaki haberlerimizden birinde, AMD’nin Apple’a rakip olmak maksadıyla ARM işlemci piyasasına adım atmaya hazırlandığını sizlerle paylaşmıştık. Benzer bir hamleyi şimdi de Microsoft’un yapacağı ortaya çıktı. Bloomberg News’in haberine göre yazılım devi Microsoft, kendi imzasıyla piyasaya süreceği ARM mimarili işlemciler geliştirmek için kolları sıvadı.
Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, geliştireceği ARM işlemcileri Surface markası adı altında ürettiği laptoplarda ve tabletlerde kullanmaya başlayacak. Fakat işlemciler yalnızca Surface ile sınırlı kalmayacak. Bildiğiniz üzere Microsoft’un bulut hizmetleri sunduğu Azure adlı bir teknolojisi bulunuyor, işte şirketin ARM işlemcileri Azure sunucularında da kullanacağı belirtiliyor.
ARM tabanlı işlemciler, anlaşılan o ki donanım endüstrisinde yeni bir sektör standardı olacaklar. Zira, Apple’ın 10 Kasım’da tanıttığı ARM tabanlı Silicon M1 işlemcisiyle beraber kendi yoluna devam etmek istemesi, en çok Intel’i üzmüştü ve üzmeye devam edecek gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi Microsoft, hâlihazırdaki Surface serisi laptoplarının ve tabletlerinin çoğunda Intel tarafından üretilen yongaları kullanıyor. Şirket, bir tek Surface Laptop 3 ve Surface Pro X modellerinde istisnaya gitmiş ve AMD – Qualcomm ikilisiyle birlikte çalışmıştı.
Microsoft, zaten Surface serisinde Intel’den vazgeçme sinyallerini ufak ufak vermişti
Hatırlarsanız Microsoft’un geçen yıl çıkardığı Surface Pro X modelinde ARM tabanlı SQ1 adlı bir işlemci kullandığını görmüştük, hatta şirket bu sene de aynı Surface modelini SQ2 adlı yeni ARM işlemciyle revize etmişti. Bununla birlikte de Microsoft, Surface Laptop 3’e özel bir işlemci geliştirmek üzere AMD ile işbirliğine gitmişti. Yani bu açıdan bakacak olursak Microsoft’un Intel’le yollarını ayırmayı ufak ufak kafasına koyduğunu söyleyebiliriz. Fakat Microsoft’un Intel’den vazgeçecek olması, Intel için yabana atılamayacak kadar önemli bir gelişme.
Zira Microsoft, Azure kapsamındaki bulut hizmetlerinin de çoğunda Intel tabanlı işlemcilerden faydalanıyor, fakat kendi geliştirdiği ARM işlemcilerini piyasaya sürmesiyle beraber bu sunucularda da Intel’den vazgeçmiş olacak. Aslında bakacak olursanız ARM tabanlı sunucular hâlihazırda varlar, bu konuda bulut bilişim devi Amazon’un AWS hizmetlerinde Graviton2 adlı ARM mimarili bir işlemci kullandığını biliyoruz. Bu anlamda dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden olan Amazon, Intel için yabana atılamayacak kadar önemli bir rakip konumuna yerleşiyor.
Her ne kadar ARM işlemcili sunucular henüz küçük bir pazar payına sahip olsalar da, sunabildikleri performansın maliyetlerine göre daha verimli olmasından ötürü gelecekte çokça karşımıza çıkacaklar. Tüm bu gelişmeler ışığında sessizliğini koruyan Intel kanadından gelecek hamleleriyse merakla bekliyoruz.
Donanım
Fujifilm ve IBM 580 TB kapasiteli yeni bir manyetik bant geliştirdi
Manyetik bantlar, uzun zamandır yedekleme ortamı olarak kullanılmaktadır. IBM firması, üretilen devasa miktardaki veriyle başa çıkabilecek tek teknolojinin 60 yılıdır kullanılan manyetik bant olduğunu belirtiyor. Firma ayrıca manyetik depolamada bir dünya rekoru kırmak için Fujifilm ile işbirliğine giriştiklerini belirtti. İki şirket birlikte geliştirdikleri teknoloji sayesinde inc kare başına 317 gigabaytlık bir depolama kapasitesi elde etmeyi başardılar.
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Fujifilm ve IBM 30 kat daha fazla veri depolama kapasitesi elde etti
Elde edilen bu bant mevcutlarından yaklaşık 30 kat daha fazla veri depolama kapasitesine sahip olacak. IBM, 580 terabayt’ın 944 mt yüksekliğindeki 786.977 CD’ye eş değer olduğunu vurguladı.
Normalde manyetik bantların üretiminde Baryum Ferrit partikülleri kullanılıyor. Fujifilm bu yeni ürettiği bantta, elde etmek için yoğun çaba serf etti Stronsiyum Ferrit partiküllerini kullandı. Yorucu çalışmalarının sonucunda aynı miktar bant kullanarak daha fazla depolama alanı elde ettiği yeni manyetik bantları üretmeyi başardı.
Firma Stronsiyum Ferrit partiküllerinin yanı sıra düşük sürtünmeli bir manyetik bant kafası da geliştirdi. Bunun sayede elde edilen bant, 15 km/s hızla hareket ederken okunabilme özelliğini kazanmış oldu. Ayrıca kafanın banta göre hassas konumunu korumasına yardımcı olan yeni bir servo kontrolcü seti geliştirdi.
Bulutta depolanan çoğu verinin aynı zamanda bir yerlerde yedeklenmesi de gerekiyor. Manyetik bantlar bu işi hallediyor. Akıllı telefonların kullanımının iyice yaygınlaşmasının ardından yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve video kayıtları çok fazla depolama alanı kaplamaya başladı. Ayrıca bir çok alanda elde edilen veriler artık neredeyse tamamen elektronik ortamda tutuluyor. Kısacası gün geçtikçe daha fazla veri depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Oluşan ihtiyacı karşılamak için bu ve benzeri teknolojik gelişmeler hayatı önem taşıyor.
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