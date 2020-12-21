Xiaomi Mi QLED televizyonlar, satışa çıkıyor. Şirketin yeni 4K televizyonları, dikkat çeken teknik özellikleriyle Hindistan’da ulaşılabilir.

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Kullanıcıların en gözde akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi, aslında sadece bir akıllı telefon üreticisi değil. Şirketin televizyondan, robot süpürgeye hatta elektrikli scooterlara kadar birçok ürünü var. Xiaomi, dünya çapında ve ülkemizde de bulunan mağazalarında kendinin ve bünyesindeki diğer üreticilerin pek çok ürününü satmakta. Ürün gamı oldukça geniş olan şirket, bugün bu ürün ailesine bir akıllı cihaz daha ekliyor. Xiaomi Mi QLED televizyonlar, bugün Hindistan pazarında satışa çıkıyor.

4K Xiaomi Mi QLED

Hindistan pazarı için satışa çıkan televizyon, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 55 inç boyutunda bir panele sahip televizyon, 3840×2160 4K bir çözünürlüğe sahip. HDR ve HDR10+ desteği de bulunan akıllı televizyon, DCI-P3 gamutuyla renk konusunda da tüketiciye eşsiz bir deneyim sunuyor. MediaTek’in 9611 çip setinden gücünü alan TV, 2 GB RAM ve 32 GB depolama seçeneğine sahip. Yazılım tarafında Android TV 10 ile gelirken, Reality Flow MEMC teknolojisi sayesinde 24 fps olan içeriği 60 kare saniyeye çıkarabiliyor. Aynı zamanda Xiaomi Mi QLED TV, 30 W Dolby Audio ses çıkışına sahip. Televizyon, %96 ekran gövde oranına sahip ince çerçeveleriyle oldukça şık duruyor. . Fiyatı ise 54,999 RP.

Xiaomi akıllı televizyonların yükselişi

Xiaomi, televizyon konusunda ülkemizde çok popüler olmasa da özellikle Hindistan pazarında oldukça başarılı. Dünya’nın en büyük akıllı televizyon pazarlarından biri olan Hindistan’da şirket, LG, Samsung, Sony gibi dev üreticileri sollamış ve hakimiyet kurmuş durumda. Xiaomi ürünleri, tıpkı telefonlarında olduğu gibi fiyatına göre yüksek performanslı olmalarıyla dikkat çekiyor. Hindistan’da şu an QLED televizyon pazarı, %0,50 gibi küçük bir Pazar payına sahip. Xiaomi’nin hedefi bunu mümkün olduğunca yukarı çekmek. Umarız 4K Xiaomi televizyonlar, uygun fiyatlarıyla ülkemizde de çıkış yapar. Ülkemizdeki dolar kurunu ve vergileri düşünürsek, tüketicinin uygun fiyatlı elektronik eşyalara daima ihtiyacı var.

Gelişmeler için takipte kalın…