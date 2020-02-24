Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde 610000 puanı aştı!

Huawei, yeni dizüstü bilgisayarı Matebook X Pro’yu Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanda tanıttı. Yeni amiral gemisi Ultra FullView, dizüstü bilgisayarda mobil zeka ve bağlanabilirlik teknolojileri efektif şekilde kullanılıyor.

İlginizi çekebilir: Huawei, 5G destekli MatePad Pro’yu tanıttı

reklam

Huawei, yeni güncellemelerle sunduğu MateBook X Pro’yu da bugün Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanla birlikte duyurdu.

Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng ürün hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ultra ince bir amiral gemisi dizüstü bilgisayarı olan yeni Huawei MateBook X Pro, benzersiz tasarım anlayışını ve mükemmel işçiliğini gözler önüne seriyor. Güç tüketimi, performans ve tüm senaryo bağlantılarındaki atılımlar tüketicilerin her zaman, her yerde üretken kalmalarını sağlıyor. Birinci sınıf estetik, yenilikçi teknoloji ve zeka MateBook X Pro Serisi’nin DNA’sında yer alıyor ve en son tanıttığımız MateBook X Pro bu mirası örneklendiriyor. Şimdiye kadarki en güçlü, portatif, akıllı ve çok amaçlı cihazımızı tüketicilere sunmaktan heyecan duyuyoruz.”

Yeni Ultra FullView teknolojisiyle daha canlı ekran deneyimi!

Huawei MateBook X Pro, yüksek kaliteli bir yaşam sürdüren kullanıcıların yanı sıra profesyonel içerik oluşturucular için de üretildi. Yeni MateBook X Pro, dış cepheye pürüzsüz bir his veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. MateBook X Pro, Mystic Silver, Space Grey renklerine ek olarak Emerald Green renk seçeneğiyle de geliyor. Huawei’nin en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı son derece portatif; sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığında olup, hareketliliğe ve üretkenliğe değer veren her profesyonel için mükemmel bir cihaz.

Lider endüstriyel tasarım özelliklerinden yararlanan Huawei, Ultra FullView ekranı yarattı. Her tarafta ince çerçevelerle Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro’da etkileyici bir yüzde 91 ekran / gövde oranı elde ediyor. Huawei, üretkenlik ve içerik oluşturma için çok daha uygun olan geleneksel bir 3: 2 en boy oranını kullanıyor.

Zengin renkler ve 3K çözünürlük, içeriği canlandırmaya yardımcı olarak, her zamankinden daha sürükleyici bir eğlence deneyimi sunuyor. Ayrıca, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.

Yüksek performansla gelen maksimum verimlilik

Hafif ve taşınabilir yeni MateBook X Pro, 10.Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U ile ödünsüz bir performans sağlıyor. 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 ile donatılmış olan yeni MateBook X Pro, grafik ve video düzenlemeden oyun ve multimedya içerik tüketimine kadar her senaryoda sorunsuz performans sunuyor.

En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı bir soğutma sistemi barındırıyor. Ayrıca Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Yeni MateBook X Pro, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.

MateBook X Pro, güçlü bir üretkenlik aracı olmanın yanı sıra, kaliteli ses deneyimi sunan dört hoparlöre sahip. Bu güçlü hoparlörlerle mobil eğlencenin tadını çıkarırken aksiyonun da tam ortasında olduğunuzu hissedebiliyorsunuz.

Ayrıca, MateBook X Pro büyük bir 56Wh pil içeriyor. Huawei’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor.

Bu arada, MateBook X Pro, bir dizi şarj çıkışı ile kullanılabilen 65 W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge’ı da destekliyor.

MateBook X Pro, dünyanın en hızlı Wi-Fi’ını destekleyen dizüstü bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.

Tüm Senaryo Akıllı Bağlantılar: Huawei Share

Çoklu Ekran Uyumu (Multi-screen Collaboration), yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. MateBook X Pro, üçlü işleme yeteneği ve MateBook’un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Huawei, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırdı ve sorunsuz bir şekilde bağlanmanın tam potansiyelini gerçekleştirdi. Aynı zamanda, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları artık akıllı telefonunuzun çevre birimleri olarak kullanılabiliyor ve daha rahat bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Akıllı cihaz yeniliğinde öncü olan Huawei, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için teknolojik uzmanlığını Huawei MateBook X Pro’ya uyguluyor. Parmak İzi Güç Düğmesi ve gömme kamera gibi sektördeki ilk teknolojiler, kullanışlı ve yepyeni bir deneyim sunuyor.

Huawei, dizüstü bilgisayar pazarına tüm senaryo deneyimlerini sunmaya devam ediyor. Firma, kullanıcı deneyimini daha da artırmak için amiral gemisi ürünlerini karakterize eden işçilik, yenilik ve akıllı teknolojileri PC ürünlerine entegre etmeye devam edecek.