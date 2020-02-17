Xiaomi Mi 10 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #16

Honor MagicWatch 2 kullanmaya başlayan Aydoğan, bu videoda Galaxy Watch‘tan geçtiği MagicWatch 2 deneyimlerini ve iki saat arasındaki farkları aktarıyor.

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Bir haftadan uzun batarya ömrü

Galaxy Watch’tan Honor MagicWatch 2’ye geçildiğinde ilk fark edilecek önemli detay kesinlikle pil ömrü. Her gün şarj etme derdini ortadan kaldıran MagicWatch 2, bir haftadan uzun süren kullanım ömrüyle dikkat çekiyor.

Honor MagicWatch 2 ile klasik saat tasarımı

Bir diğer yandan klasik saat tasarımıyla gelen MagicWatch 2, Galaxy Watch’a göre çok daha alışılagelmiş bir görünüm ile şıklık katmayı başarmış. Hem Health uygulaması üzerinden seçilebilen saat yüzleri hem de kutu içeriğinden çıkan spor kayışı ile tarzınıza göre farklı stiller oluşturabilirsiniz.

Sürekli stres ve nabız takibi

Honor MagicWatch 2’de yer alan sürekli nabız ve stres takibi ile sürekli sizi kontrol altında tutan saat bu konuda da sizi uyarıları ile müdahalelerde bulunuyor.

Aynı zamanda detaylı olarak uyku takip sistemi yer alan MagicWatch 2, TrueSleep 2.0 ile derin, hafif ve REM uyku düzeninizi ve uyumanız gereken ile uyanmanız gereken saati belirtiyor.