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Xiaomi Mi 10 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #16
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizde yeni liderimiz Xiaomi Mi 10 Pro modelini selamlıyoruz.
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108 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen Mi 10 Pro, DxOMark’ın test merkezinde 124 puan alarak hem fotoğrafta (134) hem videoda (104) en yüksek puanları toplamayı başardı.
Peki nasıl bu kadar iyi bir puan alabildi? En yakın rakibi Huawei Mate 30 Pro ve benzer kamera yapısına sahip Mi Note 10 Pro’dan ne gibi artıları var. Bu videomuzda değerlendiriyoruz.
İyi seyirler…
Mi 10 Pro kamera özellikleri
Arka
- 108 MP, f/1.7, (ana)
- 8 MP, f/2.0, (telefoto), 10x hibrit yakınlaştırma
- 12 MP, f/2.0, (portre), 2x optik yakınlaştırma
- 20 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş)
Ön
- 20 MP, f/2.0
Video
- 8K (30 fps)
- 4K (60 fps)
- Full HD (960 fps)
- HDR
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Honor MagicWatch 2 vs. Samsung Galaxy Watch | Hangisi daha iyi?
Honor MagicWatch 2 kullanmaya başlayan Aydoğan, bu videoda Galaxy Watch‘tan geçtiği MagicWatch 2 deneyimlerini ve iki saat arasındaki farkları aktarıyor.
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Bir haftadan uzun batarya ömrü
Galaxy Watch’tan Honor MagicWatch 2’ye geçildiğinde ilk fark edilecek önemli detay kesinlikle pil ömrü. Her gün şarj etme derdini ortadan kaldıran MagicWatch 2, bir haftadan uzun süren kullanım ömrüyle dikkat çekiyor.
Honor MagicWatch 2 ile klasik saat tasarımı
Bir diğer yandan klasik saat tasarımıyla gelen MagicWatch 2, Galaxy Watch’a göre çok daha alışılagelmiş bir görünüm ile şıklık katmayı başarmış. Hem Health uygulaması üzerinden seçilebilen saat yüzleri hem de kutu içeriğinden çıkan spor kayışı ile tarzınıza göre farklı stiller oluşturabilirsiniz.
Sürekli stres ve nabız takibi
Honor MagicWatch 2’de yer alan sürekli nabız ve stres takibi ile sürekli sizi kontrol altında tutan saat bu konuda da sizi uyarıları ile müdahalelerde bulunuyor.
Aynı zamanda detaylı olarak uyku takip sistemi yer alan MagicWatch 2, TrueSleep 2.0 ile derin, hafif ve REM uyku düzeninizi ve uyumanız gereken ile uyanmanız gereken saati belirtiyor.
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Helio P60 özellikleri ve oyun testi | Casper VIA P3
Casper Via P3 modelinde kullanılan Mediatek Helio P60 yonga setinin özellikleri ve başta sentetik testler olmak üzere oyun performansına göz atıyoruz.
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Daha önce Via A3 Plus, General Mobile GM9 Plus ve Nokia 5.1 Plus modellerinde gördüğümüz yonga setinin performans değerlerini bu videomuzda görebilirsiniz.
İşlemci: 4x ARM Cortex A73 + 4x ARM Cortex A53
Saat Hızı: 2 GHz
GPU: ARM Mali-G72 MP3
İşlem Frekansı: 800 MHz
Bağlantı: Cat-7 İndirme / Cat-13 Yükleme
BT: 4.2 LE
Wi-Fi: 802.11ac
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Redmi Note 8 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #15
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize Redmi Note 8 Pro ile devam ediyoruz.
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Dört kameralı yapısıyla gelen Note 8 Pro, DxOMark’ın test merkezinde 84 puan alarak herkesi şaşırttı.
Peki bu puanı almasınının sebebi hangi eksiklerinden kaynaklanıyor? 87 fotoğraf, 78 video puanının detayları neler? Bu videomuzda DxOMark’ın değerlendirmesine bakıyoruz.
İyi seyirler…
Redmi Note 8 Pro kamera özellikleri
Arka
- 64 MP, f/1.9, 26mm (ana)
- 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)
- 2 MP, f/2.4, 1/5.0″ (makro)
- 2 MP, f/2.4, 1/5.0″ (derinlik sensörü)
Ön
- 20 MP, f/2.0
Video
- 4K (30 fps)
- Full HD (120 fps)
- HDR