Xiaomi Mi 10 Pro, 40W kablosuz hızlı şarj testinde!

Kablosuz hızlı şarj teknolojileri, 2020’de piyasaya çıkan akıllı telefonların odak noktasında olacak gibi görünüyor. Bu alanda öncü markalardan olmayı hedefleyen Xiaomi ise popüler modellerinden Xiaomi Mi 10 Pro ile 40W kablosuz hızlı şarjı denedi!

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Xiaomi Mi 10 Pro, 40W kablosuz hızlı şarj ile neler yapıyor?

Xiaomi başkan yardımcısı Chang Cheng, şirketin üzerinde çalıştığı 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini Weibo kullanıcıları ile paylaştı. Videoda Mi 10 Pro modelinin değiştirilmiş bir test versiyonu kullanılırken, elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcı görünüyor. Çünkü cihazın 4.000 mAh kapasiteli bataryası 18 dakikada %50 doluluğa ulaşırken, tam şarjın ise yalnızca 40 dakika sürdüğü görülüyor. Bu da günümüzde satışa sunulan pek çok akıllı telefon modelinin kablolu şarj standardından bile daha iyi bir sonucu ortaya koyuyor.

40W kablosuz şarj oldukça ilgi çekici görünse de, testte kullanılan Mi 10 Pro modeli zaten 30W’lık kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Bu yüzden test edilen teknoloji mevcut kullanıcılar için pek bir anlam ifade etmiyor. Öte yandan dikey tasarımlı şarj aparatında ekstra bir soğutucu bulunması da artık ısı yönünden limitlere gelindiğini gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere Çinli üretici geçtiğimiz yıl 100W değerinde kablolu hızlı şarj teknolojisi denemiş, fakat termal sorunlar nedeniyle bunu rafa kaldırmıştı. 40W kablosuz şarj teknolojisinin gerçek hayata geçip geçmeyeceğini ise muhtemelen Xiaomi Mi 11 modelinde göreceğiz.