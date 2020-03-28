Xiaomi Mi 10 Lite, dahili 5G desteği ile duyuruldu!

Xiaomi, Koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlediği etkinlikte Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni ürünlerini duyurdu. Etkinlikte duyurulan sürpriz cihazlardan Xiaomi Mi 10 Lite ise 5G uyumlu en ucuz akıllı telefon olma özelliğini taşıyor!

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Xiaomi Mi 10 Lite, fiyat/performans unvanıyla orta seviyeyi sarsacak!

Geçtiğimiz haftalarda Çin pazarı için tanıtılan Xiaomi Mi 10 serisi, artık gelenekselleşen bir şekilde Avrupa pazarı için ayrı olarak duyuruldu. Çin etkinliğinde duyurulmayan Xiaomi Mi 10 Lite modeli ise sürpriz bir şekilde Avrupa lansmanında ortaya çıktı. Serinin orta-üst seviye özellikler barındıran cihazı olan Mi 10 Lite, işlemcisiyle beraber gelen dahili 5G desteği ile öne çıkıyor. Böylece telefon, markanın orta seviyedeki ilk 5G uyumlu modeli oluyor.

6.7 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED TrueColor ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10 Lite, ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle geliyor. Gücünü entegre 5G modem destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonun özel bir sıvı soğutma desteği bulunuyor. Ayrıca 6/8 GB RAM ve 64/128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri de güçlü işlemciye eşlik ediyor.

Mi 10 Lite’ın dörtlü arka kamera paketinde ise başı 48 megapiksel çözünürlüklü sensör çekiyor. 8 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörleri ise kamera modülünün diğer üyelerini oluşturuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Mi 10 Lite’ın kamera yetenekleri ile ilgili pek bir detay paylaşılmasa da 4K/30 FPS video kaydı, Pro çekim modu ve Vlog modu gibi yazılım özellikleri öne çıkıyor.

Gücünü 4.160 mAh kapasiteli bir bataryadan alan Mi 10 Lite, hızlı şarj tarafında ise 20W’a kadar destek sunuyor. Mayıs başında Avrupa’da satışa sunulacak olan Mi 10 Lite modelinin fiyatı ise 349 Euro’dan başlıyor.