Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Lite, dahili 5G desteği ile duyuruldu!
Xiaomi, Koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlediği etkinlikte Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni ürünlerini duyurdu. Etkinlikte duyurulan sürpriz cihazlardan Xiaomi Mi 10 Lite ise 5G uyumlu en ucuz akıllı telefon olma özelliğini taşıyor!
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Xiaomi Mi 10 Lite, fiyat/performans unvanıyla orta seviyeyi sarsacak!
Geçtiğimiz haftalarda Çin pazarı için tanıtılan Xiaomi Mi 10 serisi, artık gelenekselleşen bir şekilde Avrupa pazarı için ayrı olarak duyuruldu. Çin etkinliğinde duyurulmayan Xiaomi Mi 10 Lite modeli ise sürpriz bir şekilde Avrupa lansmanında ortaya çıktı. Serinin orta-üst seviye özellikler barındıran cihazı olan Mi 10 Lite, işlemcisiyle beraber gelen dahili 5G desteği ile öne çıkıyor. Böylece telefon, markanın orta seviyedeki ilk 5G uyumlu modeli oluyor.
6.7 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED TrueColor ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10 Lite, ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle geliyor. Gücünü entegre 5G modem destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonun özel bir sıvı soğutma desteği bulunuyor. Ayrıca 6/8 GB RAM ve 64/128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri de güçlü işlemciye eşlik ediyor.
Mi 10 Lite’ın dörtlü arka kamera paketinde ise başı 48 megapiksel çözünürlüklü sensör çekiyor. 8 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörleri ise kamera modülünün diğer üyelerini oluşturuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Mi 10 Lite’ın kamera yetenekleri ile ilgili pek bir detay paylaşılmasa da 4K/30 FPS video kaydı, Pro çekim modu ve Vlog modu gibi yazılım özellikleri öne çıkıyor.
Gücünü 4.160 mAh kapasiteli bir bataryadan alan Mi 10 Lite, hızlı şarj tarafında ise 20W’a kadar destek sunuyor. Mayıs başında Avrupa’da satışa sunulacak olan Mi 10 Lite modelinin fiyatı ise 349 Euro’dan başlıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M11 tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı.
Samsung‘un popüler orta seviye akıllı telefon serisi Galaxy M yeni üyesi ile kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Galaxy M11 adıyla piyasaya çıkacak cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları sızdırıldı.
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İşte karşınızda Galaxy M11!
Samsung Galaxy M11 orta seviye cihaz kategorisinin yeni yarışmacısı olarak bizleri karşılamakta. YTECHB isimli internet sitesinin ulaştığı sızıntı görseller ile cihazın tasarımı ortaya çıktı. 6.4 inç ekranla bizleri karşılayan cihaz ön tarafta delikli ekran ile günümüz cihazlarına yakın bir görüntü vermiş. Siyah, mavi ve mor renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak cihazın arka tarafında üç kamera ve bir adet parmak izi okuyucusu bulunmakta.
Galaxy M11 hakkında ortaya çıkan sızıntılar arasında tasarım dışında teknik özellikler de yer aldı. Tam olarak modeline ulaşılamayan cihazın 1.8 GHz değerine sahip bir işlemciye sahip olacağı aktarıldı. Cihazın 3/4 GB’lık RAM ve 32/64 GB’lık depolama seçeneklerine sahip olacağı belirtildi. Kamera kısmında ise arka tarafta daha önceden belirttiğimiz üzere üç kamera bulunmakta. Bunlar sırasıyla, 13 MP‘lik ana kamera, 5 MP‘lik ultra geniş açı ve 2MP‘lik derinlik sensörü olarak belirlenmekte. Ön tarafta ise delikli ekran içerisinde tek bir kamera bulunurken, bu kamera da 8 MP değerini almakta. Ayrıca cihazın 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. USB-C ile bizleri karşılayan cihaz çıkışını Android 10 ve OneUI 2.0 ile yapacak. Ayrıca cihazın 3.5 mm‘lik bir kulaklık girişinin de olacağı gelen bilgiler arasında. Ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılan Galaxy M11 teknik özellik ve tasarımsal olarak günümüz orta ve giriş seviye telefonlar ile rekabet edebilecek durumda mı değil mi ancak çıkınca görebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
ABD’den Huawei tarafının çip satın alımlarına limit!
ABD ile Huawei arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Gelen yeni haberlere göre ABD, işlemci üretimi için çip satın alan firma için yeni bir limit getirmek istiyor.
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Amaç ABD pazarında Huawei etkinliklerini azaltmak
ABD ile Huawei arasında yaşanan casusluk davası gerginliği devam ediyor. Çin ile olan ticaret savaşları sebebiyle en çok hasar alan firmaların başında Huawei geliyor. ABD‘nin agresif adımları karşısında ayakta kalmaya çalışan Huawei yeni bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Zira ABD yeni bir lisans türü için çalışmalara başladı. Şöyle ki Huawei cephesinin donanım tedarik zincirini etkilemek amacıyla, çip üreten firmalara ABD‘den lisans alması zorunluluğu gelebilir. İlişkileri iyi olan ülkeleri de Huawei konusunda yönlendirmek isteyen ABD, bu karar ile elektronik piyasasına büyük bir hasar verebilir. Çünkü eninde sonunda bu lisans olayı yüzünden Huawei ile pek çok firmanın arası bozulacak. Bu limit durumunda da Huawei yeni alternatifler aramada zorlanmayacak iken, çip üreten firmalar yeni müşteriler aramak zorunda kalacaklar.
Amerikan yapımı ekipmanları ile donanım üretmeye devam eden Huawei, eğer gerçekleşirse bu hamleden sonra belli ki yeni iş ortakları bulmak için kolları sıvayacak. Sert bir ortamda geçen casusluk davası ile oldukça gerilen ilişkiler toparlanır mı bilinmez ama iki tarafın da davada savunduklarından geri adım atmayacakları çok açık. ABD ile yaşanılan gerginliğe rağmen üretimde geri kalmayan Huawei, Google servislerinin yer almadığı P40 serisini geçtiğimiz günlerde tanıttı.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı!
Önümüzdeki ay gelecek olan Oppo Reno Ace 2, PDCM00 model koduyla 3C‘de görüntülendi. Liste, cihazın 5G ağlarını destekleyeceğini ortaya çıkardı. Ayrıca telefonda 65W gücünde hızlı şarj desteğinin de bulunacağı açıklandı.
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Oppo Reno Ace 2 nasıl bir tasarım ile gelecek?
Reno Ace 2, bugün TENAA‘da ortaya çıktı ve yayınlanan raporda telefonun tasarımını gösteren görseller yer alıyor. Ayrıca 3C‘de yer alan 5G ağlarını destekleyeceği açıklaması, TENAA tarafından da doğrulandı. Tasarım olarak Oppo Reno Ace 2‘de, ön tarafta sol üst köşede daire şeklinde olan selfie kamera kurulumu bulunacak. Cihaz, arka tarafta ise dairesel bir kurulum içinde dörtlü kamera dizilimi bulunduracak. Bu, geçtiğimiz hafta sızdırılan bir görüntüye oldukça benziyor. Ancak, ikisi arasındaki tek fark, bugün ortaya çıkan görsellerde kameraların sağ tarafında flaşın bulunması. Daha önce sızan fotoğrafta ise flaş bulunmuyordu.
Bugün ortaya çıkan görsellerden sonra, eskiden sızıdırılan görsellerin yüksek ihtimalle sahte veya başka telefonlara ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bunlar haricinde Reno Ace 2‘nin sağ tarafında güç tuşu, sol tarafında ise ses açma kapama tuşlarının bulunduğunu görüyoruz.
Cihazın TENAA‘da ortaya çıkmasının ardından bir Oppo çalışanı, Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşıma göre, Reno Ace‘de bulunmayan kablosuz şarj, Reno Ace 2‘de 40W gücünde bulunacak.