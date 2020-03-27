Oppo Reno Ace 2, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı!

Önümüzdeki ay gelecek olan Oppo Reno Ace 2, PDCM00 model koduyla 3C‘de görüntülendi. Liste, cihazın 5G ağlarını destekleyeceğini ortaya çıkardı. Ayrıca telefonda 65W gücünde hızlı şarj desteğinin de bulunacağı açıklandı.

İlginizi çekebilir: Oppo, yeni bir cihazla TENAA’da görüntülendi!

reklam

Oppo Reno Ace 2 nasıl bir tasarım ile gelecek?

Reno Ace 2, bugün TENAA‘da ortaya çıktı ve yayınlanan raporda telefonun tasarımını gösteren görseller yer alıyor. Ayrıca 3C‘de yer alan 5G ağlarını destekleyeceği açıklaması, TENAA tarafından da doğrulandı. Tasarım olarak Oppo Reno Ace 2‘de, ön tarafta sol üst köşede daire şeklinde olan selfie kamera kurulumu bulunacak. Cihaz, arka tarafta ise dairesel bir kurulum içinde dörtlü kamera dizilimi bulunduracak. Bu, geçtiğimiz hafta sızdırılan bir görüntüye oldukça benziyor. Ancak, ikisi arasındaki tek fark, bugün ortaya çıkan görsellerde kameraların sağ tarafında flaşın bulunması. Daha önce sızan fotoğrafta ise flaş bulunmuyordu.

Bugün ortaya çıkan görsellerden sonra, eskiden sızıdırılan görsellerin yüksek ihtimalle sahte veya başka telefonlara ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bunlar haricinde Reno Ace 2‘nin sağ tarafında güç tuşu, sol tarafında ise ses açma kapama tuşlarının bulunduğunu görüyoruz.

Cihazın TENAA‘da ortaya çıkmasının ardından bir Oppo çalışanı, Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşıma göre, Reno Ace‘de bulunmayan kablosuz şarj, Reno Ace 2‘de 40W gücünde bulunacak.