Xiaomi Kendi Akıllı Telefon İşlemcisini Geliştiriyor Olabilir

Qualcomm’a açılan bu kadar dava varken Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi mobil işlemci üretmek için en doğru zamanı seçmiş olabilir.

Xiaomi’nin geliştirdiği bu çipleri bir sonraki akıllı telefon modelinde kullanacağı söylenenler arasında yer alıyor. Eğer şirket böyle bir şeye adım atıyorsa bu durum hem şirkete hem de kullanıcılara bazı avantajlar sağlayabilir.

Şirket işlemcilerini Qualcomm ya da diğer üçüncü parti üreticilerden almak yerine kendisi geliştirirse daha ucuz akıllı telefonlar üretebilir. Bu sayede telefon fiyatı konusunda zaten oldukça rekabetçi olan firmanın eli daha da güçlenebilir.

Çipin üretilmesi telefonlara ek özellikler getirebilir. Huawei kendi geliştirdiği Kirin işlemcisini Mate 9 modelinde kullanıyor. Bu sayede telefona çeşitli yapay zeka özellikleri ekledi. Kirin işlemci sayesinde Mate 9 zaman içerisinde kullanıcıların telefonu kullanım alışkanlıklarını öğrenerek telefonun performansını buna göre optimize edebiliyor.

Huawei gibi Samsung’da kendi işlemcilerini üreten markalardan bir tanesi. Exynos işlemciler Qualcomm’un Snapdragon modellerine bir alternatif olarak kullanılıyor. Ancak işlemciler Xiaomi için henüz yeni bir alan bu yüzden şirketin ne kadar başarılı olabileceği şüpheli.