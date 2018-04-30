Nokia X6’nın resmi duyurusu 16 Mayıs’ta

Nokia X6’nın resmi duyurusu için tarih belli oldu. HMD Global firması yaptığı bir duyuru ile yeni telefonun 16 Mayıs’ta Çin’de ortaya çıkacağını açıkladı. Çin’in başkenti Pekin’de yapılacak lanmsanda tanıtılacak olan Nokia X6’nın yanında başka telefonlar da görmemiz mümkün. HMD’nin Çin’de geçireceği vakit sadece bir gün değil. Şehirde 27 Nisan – 2 Mayıs arasında bir konferans düzenleyen firma bu 6 günde gizemli Nokia X’in de içinde bulunduğu birden fazla telefon ortaya çıkartabilir.

Nokia X6’nın resmi duyurusu OnePlus 6’ya bir taş mı?

Nokia X6 bunlardan bir tanesi. Cihaz konferansa katılan basına gösterildi ve hemen ardından da net görselleri sızdı. Nitekim cihazın özellikleri ne yazık ki hala belirsizdi. Şimdi ise Nokia yolladığı bir basın duyurusu ile Nokia X6’nın duyurusunu 16 Mayıs’ta Pekin’de yapacağını açıkladı. OnePlus 6 ile aynı gün duyurulacak telefonun özellikle Çin’de tanıtılıyor olması da ilginç. Üstelik iki telefonun da 6 ismini taşıması ve firmanın İLK çentikli ekrana sahip telefonu olması… Basit bir tesadüf olsa gerek.

Nokia X6 için şu anda elimizdeki bilgiler 19:9 ekran oranı, çentiği ve cam kaplama arka kısımdaki çift kamerası. Ön ve arka cam arasındaki şık metal tasarım göze çarparken parmak izi okuyucu da arkada bulunuyor. Kısacası 16 Mayıs’ta Çin’de ortaya iki farklı telefon çıkacak. Şimdilik…