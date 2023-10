Yazılım konusundaki kötü izlenimini geride bırakmak isteyen Xiaomi, bir süredir HyperOS üzerinde çalışıyor. Yazılım hakkında birçok sızıntı görmüştük. Geldiğimiz noktada bugün ise HyperOS, ticari marka listesi EUIPO’da görüntülendi. Detaylara bakalım.

HyperOS’un EUIPO’da görüntülenmesi bize çok şey ifade etmiyor gibi görünebilir. Ancak yazılımın EUIPO’da görüntülenmesi demek yazılım global olarak piyasaya sürülecek demek. Xiaomi birçok şeyi Çin pazarına sunuyor, HyperOS ise onlardan birisi olmayacak.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo üzerinde paylaşılan görsellerde HyperOS’un ziyadesiyle fazla özelleştirmeye sahip olduğunu görüyoruz. MIUI da özelleştirme ve görsellik bakımından güçlüydü ancak HyperOS bunları stabil bir şekilde sunuyor gibi görünüyor.

Xiaomi yakın vakitte bu yazılımını piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu bağlamda yazılımın beta sürümleri test ediliyor. Yazılımın test edildiği videolardan birisi de X üzerinden sızdırıldı. Videoda yazılımın oldukça stabil çalıştığı görüntüleniyor. HyperOS’un halen betada olduğunu da unutmamak lazım.

Xiaomi’nin yazılım tarafında zayıf olduğunu düşündüğümüzde tüm bunlar bize çok uzak geliyor. Ancak Xiaomi CEO’su Lei Jun’un yaptığı açıklamaya göre Xiaomi’nin yeni yazılımı Xiaomi 14 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek.

“Bugün tarihi bir an yaşanıyor. Yıllar süren kolektif çalışmanın ardından, yeni işletim sistemimiz #XiaomiHyperOS resmi olarak #Xiaomi14Series tarihinde kullanıma sunulacak.”

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0

— Lei Jun (@leijun) October 17, 2023