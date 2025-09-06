Akıllı telefon pazarının en güçlü oyuncularından Xiaomi, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza atıyor. Şirket, bu ay itibarıyla bazı popüler akıllı telefon modelleri için yazılım güncelleme desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu kararla birlikte, listelenen cihazlar artık ne yeni Android sürümü ne de kritik güvenlik yamaları alacak. Bu durum, özellikle bu modellere sahip Xiaomi kullanıcıları için güvenlik ve işlevsellik açısından önemli riskler taşıyor. Teknoloji dünyasının gündemine oturan bu gelişme, cihazlarını uzun süre kullanmayı planlayan Xiaomi hayranları arasında tartışma başlattı.

Xiaomi’den Kullanıcıları Üzecek Karar: Artık Güncelleme Yok!

Söz konusu Xiaomi modelleri arasında, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE gibi popüler amiral gemisi ve orta seviye telefonlar yer alıyor. Eylül 2021’de piyasaya sürülen bu cihazlar, üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik desteği vaadiyle gelmişti. Vaat edilen yazılım güncelleme döngüsünü tamamlayan Xiaomi modelleri, son olarak Android 14 ve HyperOS arayüzüne kavuşmuştu. Özellikle Xiaomi 11T ve 11T Pro, HyperOS 1 ile birçok yenilik sunarken, Xiaomi 11 Lite 5G NE ise HyperOS 2 güncellemesini alarak şanslıydı. Ancak artık bu serinin yazılım desteği sona ermiş durumda.

Öte yandan, giriş seviyesi Redmi serisinden Redmi A1 ve Redmi A1+ modelleri de benzer bir kaderi paylaşıyor. Eylül 2022’de Android 12 tabanlı MIUI 12 ile piyasaya çıkan bu cihazlar, maalesef tek bir Android sürüm güncellemesi bile almadan destek dışı kalıyor. Yalnızca MIUI 13‘e yükseltilen bu telefonlar, bundan sonra güvenlik açıkları karşısında savunmasız kalacak.

Poco serisinin sevilen modeli Poco M5 de bu güncelleme kervanının son yolcularından biri. Eylül 2022’de Android 12 ve MIUI 13 ile tanıtılan Poco M5, iki büyük Android sürüm güncellemesi (Android 13 ve Android 14) alarak vaatlerini yerine getirdi. Ancak bu cihaz da artık yeni yazılım yamaları ve özelliklerden mahrum kalacak.

Bu durum, adı geçen Xiaomi telefon kullanıcılarının cihazlarını normal şekilde kullanmaya devam edebilecekleri anlamına gelse de, gelecekteki güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Çünkü yazılım desteği sona eren cihazlar, olası siber saldırılara ve veri hırsızlığına karşı daha açık hale gelebilir. Bu nedenle, kullanıcıların hassas verilerini korumak için ek önlemler almaları veya yeni bir akıllı telefona geçiş yapmaları önem arz ediyor. Xiaomi‘nin bu kararı, teknoloji dünyasında eski cihazların akıbetini bir kez daha gündeme getiriyor ve kullanıcıları güncel kalmanın önemi konusunda uyarıyor.

Güncelleme Desteği Biten Altı Xiaomi Modeli

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi A1

Redmi A1+

Poco M5

