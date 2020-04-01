Xiaomi, Hindistan’daki ürünlerine zam yaptı!

Xiaomi, Hindistan’daki ürünlerine zam yapmak zorunda kaldı. Maalesef ki tarihler 1 Nisan’ı gösterse de bu durum bir şaka değil. Zammın sebebi artan vergilerden kaynaklanıyor.

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Firmanın Hindistan ayağından sorumlu olan Manu Kumar Jain, Twitter üzerinden birtakım açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Mi severler, akıllı telefonlardan alınan “Mal ve Hizmet Vergisi” %12’den %18 rakamına yükseltildi. Bu da %50’lik bir zam anlamına geliyor. Çok fazla müzakereden sonra ve Xiaomi politikalarımızı sürdürme kararımız doğrultusunda, %5’den düşük kâr oranımızı koruyarak ürünlerimizin fiyatını arttırma kararı aldık. Yeni fiyatlar bu geceden itibaren etkili olacaktır. Teşekkürler!

Mi fans, #GST on mobile phones has increased by 50% from 12% to 18%. After much deliberation & in keeping with #Xiaomi policy of maintaining <5% margin on our hardware products,we will be increasing prices of our products. New prices will be effective immediately. Thank you! 🙏 pic.twitter.com/mdTqKdXm3r — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 31, 2020

Bu karardan sonra Flipkart üzerinde satılan ürünlerden Redmi K30’un 6+128 GB’lık versiyonun fiyatı 17,999 Hindistan Rupisi (1,571 TL)’ne yükseldi. Önceki fiyatı ise 16,999 Hindistan Rupisi yani güncel kurla 1484 TL idi.

Açıklanan karar sonrası, birçok akıllı telefon sever bu fiyatların bir şakadan ibaret olduğunu düşündü. Maalesef ki bir şaka değil. Fiyatlar, Xiaomi ailesine bağlı olan Redmi ve POCO firmalarının ürünlerini de etkileyecek.

Umarız ki, zam oranları sadece bununla sınırlı kalabilir. Keza, geçtiğimiz haftalarda Çin ve Hindistan için ortaya çıkanlar hiç de iyiye işaret değildi. Ekonomi basınında çıkan duyumlara göre Çin ve Hindistan, Koronavirüs’ten kaynaklanan ekonomik belirsizlik, şirketleri büyük bir resesyon sürecine sokabilir.

Resesyon kelime anlamıyla, yıllık bazda ekonominin 2 veya daha fazla çeyrekte negatif büyüme göstermesi anlamına geliyor. Kısaca, ekonomide durgunluk yaşanıyor. Yapılan zamların ülkemize de etkisi olacaktır. Bununla birlikte, ülkemizde henüz yurt dışından gelen ürünlerde vergi düzeyinde artışa gitmedi. Bu durum yeni zamların habercisi olabilir.