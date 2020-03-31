Yeni fiyatıyla Xiaomi Mi Note 10 alınır mı?

Klasik otomobillerin, batarya gücüyle çalışan elektrikli bir araca dönüşümü oldukça heyecan verici. Bu tip restorasyonlara “restomod” deniliyor. Totem Automobili şirketi tarafından yapılacak restorasyon, bir Alfa Romeo GT için olacak.

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Bir İtalyan klasiğini tamamen elektrikli olarak yeniden hayal eden şirket, araca koymayı planladığı ünite ile 518 beygir güç ve 940 Nm tork gibi değerler yakalayacak. Eğer Totem Automobili’nin iddiası gerçek olursa 0-100 km/s değeri 3.4 saniye gibi bir hale gelecek. Bu yazılanları en kibar haliyle inanılmaz olarak yorumlamaktan da kendimi alamadım açıkçası.

Giulia GT’de kullanılacak 50.4 kWh sıvı soğutmalı batarya paketi, Totem’e göre “türünün en hafif ve güvenli bataryası” olacak. Yaklaşık 350 kg ağırlığındaki piller, 320 km civarında menzil sunacak. Araç hızlı şarj özelliği de sunacak tabi ki.

Proje bir Giulia 1300 GT Junior aracın tamamen sökülüp/parçalanmasıyla başladı. Fakat şirket, aracın orijinal şasisinin sadece %10’unu kullanıyor. Aracın gücünün ne kadar yükseleceğinden haberin başında bahsetmiştim. Söz konusu aracın şasisinin bu seviyede bir gücü, sürücüye güvenli bir şekilde sunması mümkün değil. Bu yüzden aracın dayanıklılığını arttırmak adına alüminyumdan yepyeni bir platform hazırlandı. Ayrıca aracın iç hacmini etkilemeyecek şekilde tasarlanan takla barı ve tamponlardaki dayanımı arttırmak adına alüminyum barlar da araca eklenmiş.

Yeniden tasarlanacak gövde tamamen karbon fiberden olacak. Böylece hem araca özgü bir görünüm olacak, hem de araç oldukça hafifleyecek. Ayrıca dörtlü ön far grubuyla 1750 ve 2000 olarak adlandırılan eski Alfa GT modellerine atıfta bulunacak aracın, arka far grubu ise orijinalindeki dikdörtgen şekilliler yerine, yuvarlak LED farlarla değiştirilecek.

Yeni şaside, ön tarafta MacPherson tipi süspansiyon yer alırken, elektrik motorun bulunduğu arka tarafta ise çok bağlantılı süspansiyon yer alacak. Totem’in yapacağı bu Alfa modelinde standart olarak Bilstein marka iki yönlü ayarlanabilir süspansiyon olacak. Fakat opsiyon olarak elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyon veya havalı süspansiyon alabilecekler.

Müşteriler, araçlarını tercihlerine göre ayarlatabilecek. Totem şirketi, aracın sürüş pozisyonunu, müşterinin ölçülerine göre ince bir şekilde ayarlayabiliyor. Kabin, geleneksel İtalyan lüksünü, yüksek teknolojiyle harmanlayacak. Tamamen dijital kadranlara sahip, elde dikilmiş Nappa deri ve retro tarzlı 3.5 inçlik bilgi-eğlence sistemi bunlardan bazıları olacak.

Totem’in planlarına göre 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkması bekleniyordu. Fakat etkinliğin ertelenmesi üzerine, biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.