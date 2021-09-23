Xiaomi, Hakkındaki İddialarla İlgili Resmi Açıklama Yaptı

Xiaomi ile ilgili çalkantılar oluşmasına sebep olan ve Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından ortaya sürülen yerleşik sansür iddiasına karşılık Xiaomi, resmi yollardan açıklamada bulundu. Xiaomi tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından ortaya atılan iddialar asılsız olmakla beraber; Xiaomi’nin hiçbir kullanıcının özgürlüğüne ve ifade şekline karışması olası değil.

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Xiaomi tarafından yapılan resmi basın açıklaması

İddialara karşılık olarak Xiaomi’nin yaptığı resmi basın açıklaması ise şu şekilde;

“22 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlere ilişkin; Xiaomi cihazları, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemez. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web’de arama, web’de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir. Xiaomi, kullanıcıların yasal haklarına saygılıdır ve bu hakları korur. Xiaomi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uygun bir şekilde hareket etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Xiaomi neden böyle bir açıklama yaptı

Litvanya Savunma Bakanlığı, yayınladığı raporlarda Çin menşeili üreticilerin piyasaya sunduğu akıllı telefonlarda yerleşik oto sansüre yönelik bir yazılım olduğu iddiasını paylaştı. Litvanya Savunma Bakanlığı buna karşılık çözüm olarak insanlara şu anda sahip oldukları Çin menşeili cep telefonlarını bir an önce elden çıkarmalarını ve kullanmamalarını; hatta mümkünse bir daha bu tip akıllı telefonları satın almamalarını önerdi. Litvanya devletinden çıkan bu karar ve öneriler, akıllı telefon piyasasında ciddi bir sarsıntı yarattı. İddialarla ilgili ise Xiaomi’den yanıt gecikmedi. Diğer Çinli üreticilerin konuyla ilgili hangi ifadelerde bulunacağı ise merak konusu.