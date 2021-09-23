Avrupa Birliği, Telefonlar ve Tabletlerde Evrensel Şarj Girişlerinin Kullanılmasını İsteyecek

Avrupa Komisyonu yeni bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor. Yeni sunacağı tasarı ise cep telefonlarının, tabletlerin ve kulaklıkların evrensel şarj cihazlarını kullanmasını isteyecek. Bu yasa geçerli olursa, Apple’ı önemli ölçüde etkileyecektir. Son on yılda, üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri ve yasa koyanlar, teknolojik alet üreten firmaların evrensel şarj cihazlarını zorunlu olarak kullandırmayı hedefliyor. Bu yeni hedefleri sadece çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda teknolojik alet kullanan kullanıcıların da kullanımını kolaylaştıracağını düşünüyor.

Apple ürünlerinde Lightning bağlantı noktasını kullanıyor. Eğer yeni yasa önerisi kabul edilirse şirketin inovasyonunu engelleyecek ve ayrıca büyük miktarda elektronik atıklar yaratacak. Tabii ki bu atık durumu kısa zaman içerisinde olacak ancak uzun vadede bakıldığında olumlu olacağı gözüküyor. İleride bu değişim sayesinde kullanıcılar daha fazla seçeneğe sahip olacak ve Android işletim sistemli akıllı telefonlardan iPhone modellerine geçerken şarj uyumsuzluğu sorunları ile karşılaşmayacak.

2019 yılında Avrupa Komisyonu bu konuyla alakalı bir araştırma yaptı. 2018 yılında Avrupa Birliği cep telefonlarında satılan şarj cihazlarının yarısında USB Mikro-B girişini kullandı. Diğer yarısında bulunan kısımda ise USB Type-C ve Lightning girişlerini tarafından kaplandı. USB Type-C kullanan cihazlar %29 iken, Lightning girişini kullanan telefonlar %21’di.

Artık çoğu akıllı telefon USB Type-C ile birlikte geliyor. Ancak iPhone’lar hala Lightning girişini kullanıyor. Şu an için, Avrupa Birliği’nin tek tip kullanım için hangi bağlantı girişini seçeceği belli değil. Ancak seçimin USB Type-C olma olasılığı daha yüksek.

Avrupa Birliği ‘nin Yeni Yasası En Çok Apple’ı Etkileyecek

Üstte de belirttiğimiz gibi, Avrupa Birliği büyük olasılıkla USB Type-C bağlantı noktasını seçecektir. Eğer bu seçim olursa, Apple için iyi bir haber olmayacak. 2019 yılında Avrupa Komisyonluğu tarafından yapılan araştırmada akıllı telefonların yalnızca %21’inde bir Lightning bağlantı girişi olduğu ve %79’unda ise Mikro-B ve USB-C’den oluşuyor. Yasanın taslağı hakkında fazla ayrıntı mevcut değil ancak Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin ortak bir şarj cihazı lehinde oy kullanıldığı zaten biliniyordu. Bu birleştirilmenin ana sebepleri ise çevresel atık azaltılması ve kullanıcı rahatlığı olarak geçiyor.

Apple, tahmin edileceği üzere yeni yasa ile aynı fikirde değil. Cupertino merkezli firmaya göre, evrensel bir çözüm “yeniliğe zarar verecek”. Buna ek olarak, tüketicilerin yeni şarj cihazlarına geçmek zorunda kalması “bir teknolojik atık dağı” yaratacaktır. Ayrıca herhangi bir doğrudan düzenlemenin gereksiz olacağını da belirtiyor.