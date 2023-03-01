Çinli teknoloji devi Xiaomi yeniliklerine tam gaz devam ediyor. Firma şimdi de sadece 1000 W/h/l‘yi aşan bir enerji yoğunluğu sunmakla kalmayıp aynı zamanda soğukta performansı ve güvenliği önemli ölçüde artıran katı hal pil teknolojisinin oluşturulduğunu açıkladı. Katı hal pilleri ile geleneksel piller arasındaki en büyük fark, daha yüksek mekanik dayanıma ve stabiliteye sahip bir katı hal elektrolitinin kullanılmasıdır.

Şu anda, metalik lityum piller için en ideal malzemedir ve metal lityum biriktirme olgusunun etkisi nedeniyle, yalnızca inorganik bir katı hal pil ayırıcısı lityum dendritlerin penetrasyonunu önleyebilir ve kısa devrelerden kaçınabilir. Testlerde, katı hal pillerinin kullanımı, pil enerji yoğunluğunun 1000 Wh/l’yi aşmasına yol açmıştır. Katı hal pilinin bir başka avantajı da düşük sıcaklıkta geliştirilmiş çalışmadır.

Elektrolitin kendisinin sıvı özellikleri nedeniyle, düşük sıcaklıkta viskozite önemli ölçüde artar ve lityum iyonlarının taşıma kapasitesi zordur, bu da hızlı deşarja yol açar. Bir katı hal elektroliti kullanırken, pil düşük sıcaklıklarda yeterli lityum iletkenlik özelliklerini koruyabilir.

Geleneksel pillerle karşılaştırıldığında, katı hal pillerin deşarj özellikleri -20 derece sıcaklıkta yüzde 20‘den fazla iyileştirilmiş. Ayrıca, katı hal pillerinin mekanik hasara dayanma yeteneği önemli ölçüde gelişmiş durumda.

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Xiaomi’nin bu teknolojiyi ne zaman hangi ürünlerinde kullanacağı şimdilik bilinmiyor. Elektrikli otomobil sektörüne girmeye gün sayan Xiaomi, bu pillerini muhtemelen elektrikli otomobiller için evirecek. Bakalım bu teknoloji pil alanında bir devrim etkisi yaratabilecek mi?