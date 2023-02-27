Mobil Dünya Kongresi öncesi Barselona’da Xiaomi global lansmanı ile Xiaomi 13 serisini tanıttı. Biz de bu videoda hemen olay yerinden Xiaomi 13 modelinin kutu açılışıyla karşınızdayız.

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Xiaomi 13 özellikleri;

Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm

Ağırlık: 185 gram

Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Grafik: Adreno 740

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 / 256 / 512 GB

Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67 Watt

Fiyat: 1000 Euro