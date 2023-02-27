Mobil Dünya Kongresi öncesi Barselona’da Xiaomi global lansmanı ile Xiaomi 13 serisini tanıttı. Biz de bu videoda hemen olay yerinden Xiaomi 13 modelinin kutu açılışıyla karşınızdayız.
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İçindekiler
Xiaomi 13 Kutu Açılışı! | Rengini Çok Sevdik! #MWC2023
Xiaomi 13 özellikleri;
- Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm
- Ağırlık: 185 gram
- Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB
- Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Fiyat: 1000 Euro
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