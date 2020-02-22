Xiaomi, depolama özellikli SIM kart patenti aldı!

Günümüzde çoğu akıllı telefon mikroSD kart yuvasına sahip değil. Genişletilebilir depolama çoğu kullanıcının hoşuna gitse de üreticiler bu donanımın kapladığı alanı daha önemli gördükleri donanımlar için kullanma amacında. Xiaomi ise bu konu hakkında çok yenilikçi bir çözüm geliştiriyor.

SIM kart yuvası şuan için şüphesiz ki her telefonda bulunmak zorunda. Gizmo China tarafından ortaya çıkarılan patente göre Xiaomi, depolama ve SIM kart özelliğini barındıran tek bir kart tasarımı üzerinde çalışıyor. Firma alandan tasarruf edip aynı zamanda kullanıcılarını genişletilebilir hafıza seçeneğinden mahrum bırakmama hedefinde. Bir yüzünde 5G destekli SIM teknolojisi diğer yüzünde depolama teknolojisi bulunan kartın okunabilmesi için de özel bir SIM yuvası geliştiriliyor. Maalesef geliştirilen kartın Xiaomi’ye özel bir depolama teknolojisi ile çalışması söz konusu. Böylesine kullanışlı bir teknolojinin tek markaya özel olması oldukça üzücü.

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Yaratıcı bir fikir olmasına rağmen Xiaomi, bu teknolojiyi geliştirmek için geç kalmış olabilir. eSIM teknolojisinin dünya genelinde yayılmaya başlaması SIM yuvası olmayan cihazların artacağı anlamına geliyor. Çin’li marka bu teknolojiyi geliştirerek eSIM teknolojisine zıt yönde bir politika izliyor. Haberimize konu olan teknolojinin depolama tarafında mikroSD standartı ile piyasaya sunulmuyor olması ve tek markaya özel oluşu son kullanıcıya ulaşmasını zorlaştıracak özelliklerden bazıları. Kuşkusuz çoğu firma gibi kendi teknolojileri ile özel bir ekosistem oluşturmak isteyen markanın, bu teknoloji ile başarıya ulaşıp ulaşamayacağı büyük merak konusu.