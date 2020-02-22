Akıllı Telefonlar
Xiaomi, depolama özellikli SIM kart patenti aldı!
Günümüzde çoğu akıllı telefon mikroSD kart yuvasına sahip değil. Genişletilebilir depolama çoğu kullanıcının hoşuna gitse de üreticiler bu donanımın kapladığı alanı daha önemli gördükleri donanımlar için kullanma amacında. Xiaomi ise bu konu hakkında çok yenilikçi bir çözüm geliştiriyor.
SIM kart yuvası şuan için şüphesiz ki her telefonda bulunmak zorunda. Gizmo China tarafından ortaya çıkarılan patente göre Xiaomi, depolama ve SIM kart özelliğini barındıran tek bir kart tasarımı üzerinde çalışıyor. Firma alandan tasarruf edip aynı zamanda kullanıcılarını genişletilebilir hafıza seçeneğinden mahrum bırakmama hedefinde. Bir yüzünde 5G destekli SIM teknolojisi diğer yüzünde depolama teknolojisi bulunan kartın okunabilmesi için de özel bir SIM yuvası geliştiriliyor. Maalesef geliştirilen kartın Xiaomi’ye özel bir depolama teknolojisi ile çalışması söz konusu. Böylesine kullanışlı bir teknolojinin tek markaya özel olması oldukça üzücü.
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Yaratıcı bir fikir olmasına rağmen Xiaomi, bu teknolojiyi geliştirmek için geç kalmış olabilir. eSIM teknolojisinin dünya genelinde yayılmaya başlaması SIM yuvası olmayan cihazların artacağı anlamına geliyor. Çin’li marka bu teknolojiyi geliştirerek eSIM teknolojisine zıt yönde bir politika izliyor. Haberimize konu olan teknolojinin depolama tarafında mikroSD standartı ile piyasaya sunulmuyor olması ve tek markaya özel oluşu son kullanıcıya ulaşmasını zorlaştıracak özelliklerden bazıları. Kuşkusuz çoğu firma gibi kendi teknolojileri ile özel bir ekosistem oluşturmak isteyen markanın, bu teknoloji ile başarıya ulaşıp ulaşamayacağı büyük merak konusu.
Akıllı Telefonlar
LG V60 ThinQ görselleri sızdırıldı!
LG V60 ThinQ görüntüleri bu ayın başlarında sızan bazı özellikleri onayladı. Geçtiğimiz gün ise telefonun resmi bir renderı ortaya çıktı. Görüntü, V60 ThinQ‘nun çift selfie kamera ve V50‘nin daha geniş olan çentiği yerine V50S gibi su damlası çentiğe yakın bir model olacağını gösteriyor.
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LG V60 ThinQ görselleri bize neler gösteriyor?
V60 ThinQ çerçeve konusunda LG‘nin en ince çerçeveli telefonlarından biri olacak. Kulaklık kısmı ise seleflerinden daha geniş görünüyor. Bu da telefonun çift hoparlör ile gelebileceğini gösteriyor. V60 ThinQ‘nun altın renkli bir çerçevesi var, ses seviyesi düğmesi ve sol taraftaki özel Google asistan düğmesi ise görüntülerde bulunuyor. Görüntüde görünmeyen güç düşmesi sağ tarafa yerleştirilmiş durumda.
V60 ThinQ ile ilgili bazı özellikleri önceden sızdırılmıştı. Bunlar, telefonun 5000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacağı ve telefonun alt tarafında 3.5 mm kulaklık jakı bulunacağı ile ilgiliydi. Bu sızıntıların sahibi ise Evan Blass‘tı. Ayrıca bazı sızıntılara göre telefonda dört mikrofon olacağı söyleniyor fakat henüz bu konuda elimizde kesin bir bilgi yok.
Telefonun kilit ekranı, geçtiğimiz günlerde iptal edilen MWC 2020‘nin başlamasının planlandığı tarih olan 24 Şubat tarihine sahip. Ayrıca V60 ThinQ‘nun kesin olarak geleceği resmi kaynaklar tarafından onaylandı. Ancak kaynağa göre, V60 ThinQ Mart ayında ilan edilecek.
Akıllı Telefonlar
Çin pazarı, 2019’daki 5G akıllı telefon satışlarının yarısını oluşturdu!
Counterpoint Research China‘dan gelen son rapora göre Çin, 2019‘daki 5G telefon satışlarının %48‘ini oluşturdu. Huawei (Honor dahil), Çin‘de 5G akıllı telefon satışlarının %74‘ünü yakaladı. Samsung ise %40 pazar payıyla küresel alanda lider oldu. Ayrıca, genel akıllı telefon satış oranı (perakendeciler tarafından satılan cihazların yüzdesi) 2018‘e kıyasla %8 azaldı. Bu oran küresel akıllı telefon satış oranında ise %3 değerinde.
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Çin pazarı ve küresel alanda diğer oranlar ne durumda?
Huawei ve Honor, 2019 yılında Çin‘de %28‘lik bir artışla satışlarda büyüme kaydeden tek büyük oyuncu oldu. Apple(%26) ve Xiaomi (%22) en büyük düşüşlere sahip. Bunu Oppo(%12) ve Vivo(%6) ile izliyor. Counterpoint ayrıca, önümüzdeki aylarda Coronavirüs‘ün Çin pazarı üstünde daha şiddetli etkilere sahip olabileceğini belirtti. Ayrıca tedarik zincirindeki kesintiler ve işgücü sıkıntıları 2020 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarını düşürebilir. Fabrikları Wuhan bölgesinde bulunan Lenovo ve Motorola‘nın ciddi şekilde etkileneceği düşünülüyor.
Huawei‘nin sevkiyatlarının, ABD ticaret yasağını takiben Çin pazarına normalden daha fazla bağımlı olması nedeniyle de büyük ölçüde etkileneceği tahmin ediliyor. Öte yandan Xiaomi ve Honor‘un çevrimiçi satışları ağırlıkta olduğu için daha az etkilenmesi bekleniyor.
Counterpoint, Çin pazarı için akıllı telefon satışlarında %5’lik bir düşüş olabileceğini tahmin ediyor. Salgının Mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor ancak tedarik zincirleri ve tedarik üzerindeki zararlar hem 1. çeyrek hem de 2.çeyrekte düşüşe neden olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Lite hakkında ilk sızıntılar ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 10 serilerinin lansmanı online olarak Çin’de gerçekleştirildi. Ancak Mi 10 serisi bu noktada bitmemiş olacak ki; Xiaomi Mi 10 Lite modelinin de piyasaya çıkacağına dair yeni söylentiler yayılmaya başladı.
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Xiaomi Mi 10 Lite hakkında neler biliyoruz?
Asya pazarında Xiaomi Mi CC10 adıyla satışa sunulması beklenen model her zaman olduğu gibi Avrupa pazarında farklı bir isimle yani Mi 10 Lite ismiyle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Xiaomi’nin “Lite” modellerini genellikle orta sınıfta konumlandırdığını göz önüne alırsak; büyük ihtimalle Mi 10 Lite modeli de Xiaomi’nin standart Mi 10 modelinden bir şeyler kırpılmış versiyonu olarak orta sınıfta konumlanacaktır.
Görseli incelediğimizde gördüğünüz üzere ön tarafta ekran üzerinde bir kamera deliği karşımıza çıkıyor. Ekran kasa oranı gayet güzel olmuş; ekran neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Arka tarafta ise Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerindeki dikdörtgen kamera yerleşimi yerine bir daire içine konumlandırılmış dört adet kamera ve kamera modülünün hemen altında bulunan bir LED flaş görüyoruz. Parlak bir çerçeveye sahip olan kameranın ise ana kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu kamera yerleşimi ise Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinde gördüğümüz tasarım anlayışından çok farklı olmuş; modellerin tasarımsal olarak en çok ayrıştığı nokta bu olsa gerek.
Xiaomi Mi 10 Lite’ın teknik özellikleri neler olacak?
Xiaomi Mi 10 Lite’ın teknik özellikleri ile ilgili kesin bir bilgi olmamasına rağmen iddialara göre cihaz Qualcomm’un Snapdragon 720, 730 veya 765 işlemcilerinden biriyle satışa sunulacak. Bunlar dışında 6 veya 8 GB Ram seçenekleri bulunabileceği söyleniyor. Bu seçenekler opsiyon olarak mı bulunacak yoksa sadece standart olarak 6 GB veya standart olarak 8 GB Ram ile mi gelecek bunu henüz bilmiyoruz. Depolama seçenekleri ise büyük olasılıkla 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki seçenek halinde karşımıza çıkacak. Xiaomi Mi 10 Lite hakkında yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.