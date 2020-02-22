Xiaomi Mi 10 Lite hakkında ilk sızıntılar ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 10 serilerinin lansmanı online olarak Çin’de gerçekleştirildi. Ancak Mi 10 serisi bu noktada bitmemiş olacak ki; Xiaomi Mi 10 Lite modelinin de piyasaya çıkacağına dair yeni söylentiler yayılmaya başladı.

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Xiaomi Mi 10 Lite hakkında neler biliyoruz?

Asya pazarında Xiaomi Mi CC10 adıyla satışa sunulması beklenen model her zaman olduğu gibi Avrupa pazarında farklı bir isimle yani Mi 10 Lite ismiyle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Xiaomi’nin “Lite” modellerini genellikle orta sınıfta konumlandırdığını göz önüne alırsak; büyük ihtimalle Mi 10 Lite modeli de Xiaomi’nin standart Mi 10 modelinden bir şeyler kırpılmış versiyonu olarak orta sınıfta konumlanacaktır.

Görseli incelediğimizde gördüğünüz üzere ön tarafta ekran üzerinde bir kamera deliği karşımıza çıkıyor. Ekran kasa oranı gayet güzel olmuş; ekran neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Arka tarafta ise Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerindeki dikdörtgen kamera yerleşimi yerine bir daire içine konumlandırılmış dört adet kamera ve kamera modülünün hemen altında bulunan bir LED flaş görüyoruz. Parlak bir çerçeveye sahip olan kameranın ise ana kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu kamera yerleşimi ise Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinde gördüğümüz tasarım anlayışından çok farklı olmuş; modellerin tasarımsal olarak en çok ayrıştığı nokta bu olsa gerek.

Xiaomi Mi 10 Lite’ın teknik özellikleri neler olacak?

Xiaomi Mi 10 Lite’ın teknik özellikleri ile ilgili kesin bir bilgi olmamasına rağmen iddialara göre cihaz Qualcomm’un Snapdragon 720, 730 veya 765 işlemcilerinden biriyle satışa sunulacak. Bunlar dışında 6 veya 8 GB Ram seçenekleri bulunabileceği söyleniyor. Bu seçenekler opsiyon olarak mı bulunacak yoksa sadece standart olarak 6 GB veya standart olarak 8 GB Ram ile mi gelecek bunu henüz bilmiyoruz. Depolama seçenekleri ise büyük olasılıkla 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki seçenek halinde karşımıza çıkacak. Xiaomi Mi 10 Lite hakkında yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.