Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Lite hakkında ilk sızıntılar ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 10 serilerinin lansmanı online olarak Çin’de gerçekleştirildi. Ancak Mi 10 serisi bu noktada bitmemiş olacak ki; Xiaomi Mi 10 Lite modelinin de piyasaya çıkacağına dair yeni söylentiler yayılmaya başladı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Pro parçalarına ayrıldı, benchmark puanı gözüktü!
Xiaomi Mi 10 Lite hakkında neler biliyoruz?
Asya pazarında Xiaomi Mi CC10 adıyla satışa sunulması beklenen model her zaman olduğu gibi Avrupa pazarında farklı bir isimle yani Mi 10 Lite ismiyle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Xiaomi’nin “Lite” modellerini genellikle orta sınıfta konumlandırdığını göz önüne alırsak; büyük ihtimalle Mi 10 Lite modeli de Xiaomi’nin standart Mi 10 modelinden bir şeyler kırpılmış versiyonu olarak orta sınıfta konumlanacaktır.
Görseli incelediğimizde gördüğünüz üzere ön tarafta ekran üzerinde bir kamera deliği karşımıza çıkıyor. Ekran kasa oranı gayet güzel olmuş; ekran neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Arka tarafta ise Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerindeki dikdörtgen kamera yerleşimi yerine bir daire içine konumlandırılmış dört adet kamera ve kamera modülünün hemen altında bulunan bir LED flaş görüyoruz. Parlak bir çerçeveye sahip olan kameranın ise ana kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu kamera yerleşimi ise Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinde gördüğümüz tasarım anlayışından çok farklı olmuş; modellerin tasarımsal olarak en çok ayrıştığı nokta bu olsa gerek.
Xiaomi Mi 10 Lite’ın teknik özellikleri neler olacak?
Xiaomi Mi 10 Lite’ın teknik özellikleri ile ilgili kesin bir bilgi olmamasına rağmen iddialara göre cihaz Qualcomm’un Snapdragon 720, 730 veya 765 işlemcilerinden biriyle satışa sunulacak. Bunlar dışında 6 veya 8 GB Ram seçenekleri bulunabileceği söyleniyor. Bu seçenekler opsiyon olarak mı bulunacak yoksa sadece standart olarak 6 GB veya standart olarak 8 GB Ram ile mi gelecek bunu henüz bilmiyoruz. Depolama seçenekleri ise büyük olasılıkla 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki seçenek halinde karşımıza çıkacak. Xiaomi Mi 10 Lite hakkında yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi, Wi-Fi 6+ ile gelecek!
Huawei P40 serisinin önümüzdeki ay gelmesi bekleniyor. Çin‘den gelen bir rapora göre, P40 serisinin Huawei tarafından şirket içi bir çözüm olan Wi-Fi 6+ ile geldiğini göreceğiz. Raporda ayrıca Huawei‘nin 24 Şubatta yeni Wi-Fi 6+ uyumlu routersleri açıklayacağı da iddia ediliyor. Şirket Wi-Fi 6+ üzerinde oldukça yoğunlaşmış durumda gözüküyor.
İlginizi çekebilir: Huawei P40 ve P40 Pro, 5G desteğiyle göründü!
Wi-Fi 6+ ne kadar etkili olacak?
Wi-Fi 6+ teknolojisinin, Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ ve yeni piyasaya sürülen Galaxy S20 serisinde gördüğümüz Wi-Fi 6‘dan (802.11ax) tam olarak ne kadar iyi olduğu belli değil. Ne kadar iyi veya kötü olduğunu zamanla göreceğiz fakat Huawei oldukça iddialı gözüküyor, şu anlık kesin bir bilgi gelene kadar beklemek zorundayız.. Yaşadıkları Google sorunu ardından Huawei daha güçlü gelmeye çalışıyor, resmi açıklama geldiğinde ne kadar başarılı olduklarını göreceğiz.
Weibo‘da bir Huawei yöneticisi, Wi-Fi 6‘ya sahip akıllı telefonların 1200 Mbps‘ye kadar teorik bir hıza ulaşabileceğini söyledi. Ancak gerçekte sadece 900 Mbps hızına erişebildiklerini belirtti. Bu durum, 2018‘de piyasaya sürülen Huawei Mate 20′nin başardığından daha kötü gözüküyor. Wi-Fi 6+‘ın ise şu anlık hangi hızlara ulaşabileceği bilinmiyor.
Raporun doğru olup olmadığını görmek için pazartesi‘ye kadar beklememiz gerekecek ve eğer doğru olursa, Wi-Fi 6+ hakkında çok daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, ABD stoklarını yeniliyor!
Samsung Galaxy Z Flip‘in geçtiğimiz hafta ABD‘de hızlı bir şekilde tükendiğini açıklayan firma, bugün çevrimiçi stoklarını yenileyecek. Bu telefon ülke çapındaki perakende satış mağazalarda sınırlı miktarda mevcut. Çevrimiçi mağazalarda ise kısa sürede tükenmiş durumdaydı.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip dayanıklılık testine girdi!
Samsung Galaxy Z Flip hangi sitedeki stoklarını yeniledi?
Samsung, 21 Şubat Cuma günü yani bugün Galaxy Z Flip‘in Samsung.com‘daki stoklarını yenileyeceğini açıkladı. Bu da Samsung S20 serisinin ön siparişe başladığı zamana denk geliyor. Stoklar çok hızlı bir şekilde yenilenip tekrardan tükeniyor. Aynısı Galaxy S20 serisi için de olacak mı merak konusu.
Galaxy Z Flip özellikleri neler?
Galaxy Z Flip şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonu. Snapdragon 855+ SoC ile güçlendirilen telefon, 2636×1080 piksel çözünürlüğünde 6.7 inçlik katlanabilir Dinamik AMOLED bir ekrana sahip. Samsung bu telefonu ile ekran konusunda oldukça başarılı bir iş yapmış durumda. Galaxy Z Flip kutudan Android 10 sürümü ve arayüz olarakta One UI 2.0 ile çıkıyor. Pil konusunda ise 3300 mAh değerinde bir pil kapasitesine sahip. Kamera dizilimi ise üç kamera olmak üzere, 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP selfie kamerası ile geliyor. 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ile birlikte gelmesinin yanı sıra SD kart desteği maalesef bu telefonda bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A70 için Android 10 güncellemesi yayınlandı!
Bugün itibariyle, Galaxy A70 modeli için Android 10 güncellemesinin cihazlara dağıtımı başladı. Son birkaç haftada amiral gemisi ve orta sınıf telefonlarına Android 10 güncellemesi sunan Samsung, kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Bu ay Android 10 sürümü, Galaxy A30 ve Galaxy A50s modellerinin ardından son olarak Galaxy A70 için de yayınlandı. Yeni Android 10 sürümünün boyutu 2.06 GB olarak belirtilmekte.
İlginizi çekebilir: Android 11 ile gelecek bazı yenilikler
Yeni sürüm ayrıca, Google’ın en son yayınladığı Şubat 2020 güvenlik güncelleştirmelerini de bünyesinde barındırıyor. Güncellemeyi yaptıktan sonra elde edeceğiniz şeylerden en dikkat çekeni ise, sistem genelinde bir karanlık mod desteği sunulması.
Firma tarafından geçmişte yapılan bir açıklamaya göre A70 modelinin nisan ayı içerisinde Android 10 ile tanışacağı söylenmişti fakat görünen o ki kullanıcı bildirimleri işe yaramış ve Samsung bu tarihi çok daha önlere çekmiş. Ayrıca bu gelişmeyle beraber kalan Galaxy A serisi modellerin de güncellemeyi belirtilenden daha önce alacağı kesinleşmiş oldu.
Güncellemeyi kontrol etmek için, telefonunuzda “Ayarlar” bölümüne ulaşıp, “Yazılım Güncelleme” sekmesine dokunun ve cihazınızda Android 10 ve One UI 2.0 deneyiminin keyfini çıkarın. Ülkemizde bazı A70 kullanıcıların güncellemeye ulaştığını görmekteyiz, eğer halen güncellemeyi almadıysanız dağıtım sırasına göre 1 ila 7 gün içerisinde yeni sürüme ulaşabileceksiniz.