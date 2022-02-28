Xiaomi CIVI Pro, Bu Özelliklerle Gelebilir

Son zamanların en çok telefon üreten markalardan biri olan Xiaomi, yine de hız kesmeden yoluna devam etmekte. Görünen o ki, şirket, yakın zamanlarda daha bir telefon modelini müşterilerine sunacak.

Geçen yılın Eylül ayında Xiaomi, CIVI model akıllı telefonunu yalnızca Çin pazarında piyasaya sürdü. Piyasaya sürülmesinden bir veya birkaç ay sonra CIVI Pro‘nun da gelmesi bekleniyordu. Ama ne yazık ki, bu beklentiler uzun süre karşılığını bulamadı. Ancak geçtiğimiz günlerde, Xiaomiui, tanıtım tarihi yaklaşmakta olan Xiaomi CIVI Pro’nun birkaç özelliğini ve ayrıntılarını açığa çıkardı.

Tanıtım Tarihi

Yayına göre, Xiaomi CIVI Pro’nun lansman tarihine çok yakınız. Hatta, bu tarihin Mart veya Nisan aylarının başlarında olacağı tahmin ediliyor. Bu yıl tanıtılması beklenen Xiaomi 12 Lite Zoom’la CIVI 12 Pro aynı özelliklere sahip. En azından ortaya çıkan bilgileri karşılaştırdığımızda bu sonuca varabiliyoruz. Yani muhtemelen bu 2 telefondan yalnızca biri tanıtılacak, ya da ufak tefek ayrıntılar dışında pek bir fark olmayacak. Xiaomi CIVI 12 Pro, zijin kod adına sahip.

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Donanım ve Özellikler

Özelliklere geldiğimizde, Xiaomi CIVI Pro’nun SM7325 tabanlı işlemciye sahip olduğu söyleniyor. Telefonun Snapdragon 778+ yonga setine veya CIVI modelinde de görülen aynı Snapdragon 778G işlemcisine sahip olması muhtemeldir.

Akıllı telefon, 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6.55 inç’lik OLED ekrana shaip olacak. Yani cihaz, ekran tarafında baz CIVI modeliyle aynı olacaktır. Yine CIVI’ye benzer şekilde, CIVI Pro’nun ekranının FullHD+ çözünürlüğe sahip olduğu söyleniyor. Cihazdaki kameralar OIS‘i (Optik Görüntü Sabitleme) desteklemeyecektir. İkincil lens olarak ultra geniş sensöre ve üçüncül lens olarak da makro lense sahip olması bekleniyor.

Bunun dışında cihaz kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkacak. CIVI gibi, CIVI Pro da yalnızca Çin pazarında resmi olarak satılacak. Küresel bir sürüm henüz söz konusu değil.

Şimdilik bu detaylar telefonun ilk söylentileri gibi görünüyor. Ayrıca Xiaomi, henüz CIVI Pro ile ilgili herhangi bir ayrıntıyı doğrulamadı. Yani tüm bunların yalnızca sızıntılar ve söylentiler olduğunu sizlere bir daha belirtmek isteriz. Peki siz Xiaomi’nin yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…