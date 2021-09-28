Xiaomi Civi, Şaşırtıcı Tasarımıyla Tanıtıldı!

Xiaomi, bir süredir beklenen yeni akıllı telefon modeli Civi’yi resmi olarak duyurdu. Xiaomi Civi, premium formdaki tasarımı ve güçlü özellikleri ile orta-üst seviye rakiplerine göz dağı veriyor.

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Xiaomi Civi Karşımızda: Premium Tasarım, Snapdragon 778G İşlemci!

Yakın zamanda kurumsal kimliğini yenileme kararı alan Xiaomi, cihazlarında kullandığı Mi ekini kaldırmıştı. Çinli marka görünüşe göre bu radikal yeniliği cihaz isimlerine de taşıyacak. Zira Xiaomi Civi, markanın 2019’da duyurduğu CC9 serisinin yerini alıyor. Dolayısıyla mevcut bir serinin devamı niteliğindeki akıllı telefon, daha kolay anlaşılan bir isimlendirmeye kavuşmuş.

Xiaomi Civi’nin tasarımı ise üst seviye cihazlar ile boy ölçüşen detaylara sahip. Ön yüzünde çok ince bir çeneyle (alt çerçeve) gelen Xiaomi Civi, bu sayede zarif bir görünüme kavuşmuş. Arka yüzeyin renk geçişi ve dokulu yapısı ise tasarıma hareket kazandıran diğer bir detay oluyor.

Xiaomi Civi Özellikleri ve Fiyatı

6.55 inçlik Full HD+ OLED ekrana sahip olan Xiaomi Civi, kullanıcısına 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Bunun yanı sıra HDR10+, Dolby Vision desteği ve 950 nit maksimum parlaklık da öne çıkıyor. İddialı telefon, gücünü ise Qualcomm’un yeni orta seviye işlemcilerinden Snapdragon 778G 5G’den alıyor. 6 nm sürecinde üretilen 8 çekirdekli işlemci, yüksek oyun performansı için 9 katmanlı grafen soğutmayla geliyor. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri de güçlü işlemciye destek sağlıyor.

Xiaomi Civi’nin kamera tarafı ise orta seviyeye uygun bir sensör paketi sunuyor. Üçlü arka kamera paketine 64 MP ana kamera liderlik ederken, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensör eşlik ediyor. Kağıt üzerinde başarılı görünen kamera paketinde OIS desteğine yer verilmemiş. Bununla birlikte 32 MP çözünürlüklü ön kamera da ekran deliğine ortalanmış bir şekilde geliyor.

4.500 mAh kapasiteli bataryası sayesinde 24 saatten fazla kullanım süresi sunduğu belirtilen Xiaomi Civi, 55W hızlı şarj desteği barındırıyor. Bu sayede cihazın tam şarjı 45 dakika gibi dikkat çekici bir sürede sona eriyor. Ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör ve Android 11 işletim sistemi ise özellikleri tamamlıyor.

Çin’de ön satışa açılan Xiaomi Civi’nin global pazarda satışa sunulması beklenmiyor. Bu noktada telefonun ülkemizde ve küresel ölçekte farklı bir isimle satılması ihtimali doğuyor. Hatırlanacağı üzere Xiaomi Mi CC9, küresel pazarda Mi 9 Lite şeklinde isimlendirilerek raflardaki yerini almıştı. Dolayısıyla bu modelde de böyle bir adım görebiliriz. Son olarak Xiaomi Civi’nin Çin fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor.