Xiaomi 12 Serisi Avrupa Fiyatları Sızdı!

Geçtiğimiz senenin sonlarında Xiaomi, 12 serisini Çin’de tanıtmıştı. Serinin en büyüğü 12 Pro, 12 ve 12X modelleri olmak üzere üç model ile karşımıza çıktı. Şimdi ise global lansmanı yapılmadan Avrupa fiyatları sızmış durumda.

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Bugün ortaya çıkan yeni bir söylenti, Avrupa’da hangi fiyatlarla gelebileceğinin yanı sıra hangi RAM/depolama ve renk seçeneklerinin neler olacağı hakkında bize bazı bilgiler veriyor. Doğal olarak bu bir sızıntı olduğu için açıklanan bilgilerin gerçek olup olmayacağı da kesinlik taşımıyor. Avrupa tanıtım tarihi bile olmayan telefonların fiyatları eğer doğru çıkarsa şimdiden cep yakacağa benziyor.

Xiaomi 12 Pro modeli Avrupa’da €1000-€1200 aralığında perakende mağazalarında satılması planlanıyor. Fakat bu fiyat aralığının hangi versiyon için olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor. Söylentiler Xiaomi 12 Pro modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama olan versiyonunun €1000 civarında olacağını, 12GB RAM ve 256 GB depolama olan versiyonun €1200 civarında olacağını ortaya atıyor.

Serinin ortanca modeli, 12 Pro modelinin küçük kardeşi 12‘de fiyat konusunda net bir bilgi olmasa da 8 GB RAM ve 128 GB depolama versiyonunun €800 olması, 8 GB RAM ve 256GB depolama versiyonunun ise €900 civarında olması öngörülüyor. Son olarak Xiaomi 12X modelinin fiyatı ise €600-€700 aralığında olması bekleniyor. RAM ve depolama seçenekleri ise Xiaomi 12 modeliyle aynı olacak.

Renk konusunda da fiyatlar kadar kesin bir bilgi olmasa da üç telefonun da mavi, gri ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacağı ve bu ayın sonundan önce veya Mart ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ülkemize ise hangi versiyonların, hangi fiyatla ve hangi renklerle geleceği ise henüz belli değil.