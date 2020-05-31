İnternet
Xiaomi CEO’su Lei Jun’un 5G ropörtajı: 8K, bulut servisler ve dahası
Ulusal Halk Kongresi Başkanı ve Xiaomi CEO’su Lei Jun, Xinhuanet ile 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği 5G ana temalı röportajda dikkat çekici konulara değindi. Röportajdan ilgi çekici notlara ve orijinal metine makalemizin devamından ulaşabilirsiniz.
5G gelişim ve yayılım hızı nasıl arttırılabilir?
Lei Jun verdiği ropörtajda, 5G teknolojisinin gelişim ve yayılımının hızlandırılması konusunda baz istasyonları kurup yalnızca teknolojiyi yaygın hale getirmenin yetersiz olduğuna dikkat çekti. 5G istasyonlarının yayılımı kadar teknolojinin kullanım senaryolarının geliştirilmesine de yatırım yapılması gerektiğini belirten Jun, uygulama senaryoları geliştirilmediği takdirde 5G’nin istenilen seviyeye gelemeyeceğini söyledi. Peki nedir bu kullanım senaryoları?
Lei Jun’a göre 5G’nin önemli kullanım senaryoları
Çin’in Steve Jobs’ı olarak anılan Lei Jun, 5G teknolojisinin yayılımı ile ulaşılacak bağlantı hızlarının 4K ve 8K video konferanslarını popüler hale getireceğini belirtiyor. Bir diğer senaryo, 5G’nin sunduğu yüksek bant genişliği ve düşük gecikme değerleri ile bulut oyunculuk alanında yaratacağı gelişmelerden yararlanılması şeklinde. Son olarak otonom sürüş alanında da 5G ile büyük gelişmeler yaşanacağını belirten Lei Jun, hangi kullanım senaryolarının öncü nitelikte olacağını zaman alan testler ile öğreneceğimizi söylüyor.
5G ve Xiaomi
Lei Jun, içinde bulunduğumuz yılda 5G bağlantı teknolojisi destekli 5 akıllı telefon modeli duyuran Xiaomi’nin, 4G destekli cep telefonu üretimini durduğunu ve tamamen 5G’ye odaklandığını söyledi. Elbette yaşadığımız salgın herşeyi etkilediği gibi Xiaomi’nin 5G stratejilerini de etkilemiş. Şuan için stok depolarının boş olduğunu belirten firma yöneticisi, 5G cep telefonlarını tekrar üretmekte de sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyor. Salgının 5G yayılım hızını gerçekten düşürdüğünü söyleyen Jun, stratejilerinin değişim göstermediğini de sözlerine eklemiş. Üretim sorunlarına çözüm olması amacıyla fabrikalarına 250.000 Yuan yatırım yapan Xiaomi, hala 5G’yi ileri taşıma hedefinde.
Bunlara ek olarak Xiaomi markalı cep telefonu ve AIoT cihazlarının 5G temelinde birlikte çalışacağı kullanım senaryoları içeren bir strateji geliştirdiklerini belirten Lei Jun, 5G’nin gelişimi için yapılması gereken üç önemli şey olduğuna inandığını söylüyor. İlk olarak sağlam bir temel oluşturmanın gerekliliğine değinen Jun, alışılmış teknolojilerden farklı düşünmek gerektiğini belirtiyor. İkinci olarak Çin pazarını savunmaya çok önem verdiğini aktaran CEO, son olarak küreselleşmek için her türlü çabayı göstermek gerektiğini söylüyor. Bu üç önemli maddenin, içinde bulunduğumuz liberal ekonomik sistemde her marka ve devletin kalkınma stratejileri arasında olması gerekiyor.
Xiaomi CEO’su sözlerine 5G ve AIoT (Yapay zeka destekli nesnelerin interneti) teknolojilerinin gelişimi ile afet durumlarında birbirine sürekli bağlı olacak olan akıllı cihazların yeni bir ulusal afet uyarı sistemi oluşturulmasında kullanmak istediklerini de ekledi.
Xiaomi’nin 6G hazırlıkları
Lei Jun, Xiaomi’nin 5G’ye ek olarak 6G üzerinde de ön araştırmalar yaptığını belirtti. Ayrıca bu konuda uydu interneti ve akıllı telefonların iş birliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. Konunun uydu kısmında direkt olarak yer almayacaklarını belirten Jun, konunun tüm süreçleri hakkında araştırmalar yaptıklarını söyledi. Söz konusu teknolojinin gelişimi için uydu haricinde karada bulunacak terminallere ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.
Makalemizin konu aldığı Lei Jun ropörtajının orijinal metnine (Çince) link üzerinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu röportajın Çince yayımlandığını ve çeviri konusunda Google Translate’den yararlandığımızı belirtelim.
Haber
Facebook Venue canlı etkinlik uygulaması yayınlandı!
Facebook bünyesi altında bulunan Yeni Ürün Deneme (NPE) ekibi, canlı etkinliklere odaklanan Venue adında yeni bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama sayesinde hayranların canlı spor etkinlikleri sırasında yorumcularla etkileşim kurabilecek.
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Facebook Venue, canlı etkinliklerde interaktif bir “ikinci ekran” deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uygulama, o sırada devam eden ve başka mecralarda izlenen canlı etkinliklerle ilgili olarak gazeteciler, mevcut veya eski sporcular ve ünlü analistler gibi tanınmış kişiler yorumcu olarak katılabilecek. Ek olarak, bazı sosyal medya fenomenleri de etkinlikler sırasında kullanıcılarla etkileşim halinde olabilecek.
Facebook’un paylaştığı yazıda: “Canlı yayınlar milyonlarca insanın aynı anda içerik tüketmesi için nadir bir fırsat sunuyor. Geniş eşzamanlı görüntüleme sağlanmasına rağmen, canlı yayınlar hala çoğunlukla yalnızca görüntüleme deneyimidir. Tutkulu hayranlar sürekli olarak en sevdikleri etkinlikler etrafında diğer hayranlarla ve uzmanlarla iletişim kurmanın daha iyi yollarını arıyorlar. Facebook Venue, hayranlarla canlı spor etkinlikleri arasında köprü görevi görerek hayranların en sevdikleri etkinliklerin önemli anlarına odaklanan etkileşimli bir ikinci ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor.” ifadelerine yer verildi.
İlk olarak bir NASCAR etkinliğinde kullanılacak olan Facebook Venue pazar günü yapılacak olan Food City 500 etkinliğiyle başlayacak. Yeni uygulamanın ilk ev sahipliğini ise FOX Sports NASCAR muhabiri Alana Cavana ve NASCAR sürücüsü Landon Cassil yapacak.
Söz konusu uygulama şimdilik sadece ABD‘de kullanılabilir durumda. Facebook Venue’nun başka ülkelere ne zaman sunulacağı konusunda bir ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak uygulamanın başarılı olması halinde diğer ülkeler için de kısa bir sürede kullanıma açılması bekleniyor.
Genel
İnternet hızı rekoru kırıldı: 44,2 Tbps
Avustralyalı bilim insanları, internet bağlantısı hızı için dünya rekoru kırıp saniyede tam 44.2 terabit hıza ulaştı. Uzmanlar, laboratuvar ortamında erişilen bu hızın tüm kullanıcılara ulaşabileceğini söylüyorlar.
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Avustralya merkezli Monash, Swinburne ve RMIT Üniversitesi araştırmacıları, Melbourne‘ün internet altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada veri transferi için yüzlerce kızılötesi lazer içeren “micro-comb” optik çipler kullanıldı.
Nature Communications bilim dergisinde yayımlanan bilgilere göre 75 km uzunluğundaki standart optik fiber kablo üzerinden, tek bir entegre çip ile tam 44.2 Tbps internet hızına ulaşıldı. Laboratuvar ortamında erişilen bu hız ile ortalama 5,3 GB boyuta sahip 1000 HD filmi 1 saniyede bilgisayarınıza indirebileceğimiz anlamına geliyor. Bu yüksek internet hızı şimdilik sadece laboratuvarda elde edilmiş olsa da bilim insanları, bu yüksek internet hızının herkese ulaştırılabileceğine inanıyorlar.
Monash Üniversitesi’nden Dr. Bill Corcoran, yapmış olduğu açıklamada: “Dünya genelinde bu teknolojiyi ticari aşamaya taşımak için bir tür bir yarış var. Çünkü, micro-comb teknolojisini mevcut fiber-optik altyapısıyla çok geniş bir alanda kullanmak mümkün” ifadelerine yer verdi.
Bu yüksek hızların veri merkezleri / internet sağlayıcılar dışında normal kullanıcı için de önemi oldukça büyük. Özellikle artan internet kullanımı nedeniyle mevcut altyapıyı daha verimli kullanmak, sorunsuz bir internet deneyimi için şart. Yaşadığımız bu dönem içinde koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan kişilerin oluşturduğu aşırı yoğunluk, özellikle Avrupa’da ciddi kapasitesi sorunları baş göstermişti.
Haber
Facebook Shops resmen duyuruldu!
Facebook, kendi platformu üzerinden sanal alışverişin yapılmasına imkan sağlayacak Facebook Shops adını verdiği yeni hizmetini kullanıcılarına duyurdu. Şirketin sağladığı yeni servis, satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiyi çevrimiçi platformda iyileştirmeyi hedefliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle küçük işletmeler oldukça derinden etkilendi. Şirket, kapalı olan ve hala açılamayan mağazalar için harekete geçti. Facebook Shops, işletmelerin sosyal ağ içerisinde bir vitrin oluşturmalarına yardımcı oluyor. Sosyal medya devinin atmış olduğu bu adımın özellikle küçük esnafın sıkıntısına çare olması bekleniyor.
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Facebook ve Instagram üzerinden ulaşılabilen bu platformu kullanmak oldukça kolay. Açılan mağazalara, işletmelerin Facebook sayfaları ya da Instagram profilleri aracılığıyla ulaşılabilecek. Bu alışveriş özelliği, Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulamalarıyla da entegre çalışacak.
Mark Zuckerberg tarafından tanıtılan bu yeni özellik, şirketlerin / kişilerin Facebook’ta dijital dükkan açmasına ya da başka bir deyişle profillerini birer dükkan haline getirmesine ve satış yapmasına imkan tanıyor. Facebook üzerinde paylaşmak istedikleri kataloglarını hazırlayan işletmeler, çeşitli kapak görselleri ve renklerle vitrinlerini özdeşleştirebiliyor.
Facebook Shops tamamen ücretsiz bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şirket, işletmelerinin reklamını yapmak isteyen kullanıcılardan da dolaylı olarak para kazanmış oluyor. Kullanıcı dostu olduğu iddia edilen bu yeni servis, satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiyi daha da iyi hale getirmeyi planlıyor.
Facebook Shops servisi ilk etapta ABD’de kullanıma açıldı. Bu platformun Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Instagram, WhatsApp ve Instagram Direct entegrasyonu ile Facebook Shops’un daha geniş kitlelere yayılacağı düşünülüyor.