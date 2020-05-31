Ulusal Halk Kongresi Başkanı ve Xiaomi CEO’su Lei Jun, Xinhuanet ile 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği 5G ana temalı röportajda dikkat çekici konulara değindi. Röportajdan ilgi çekici notlara ve orijinal metine makalemizin devamından ulaşabilirsiniz.

5G gelişim ve yayılım hızı nasıl arttırılabilir?

Lei Jun verdiği ropörtajda, 5G teknolojisinin gelişim ve yayılımının hızlandırılması konusunda baz istasyonları kurup yalnızca teknolojiyi yaygın hale getirmenin yetersiz olduğuna dikkat çekti. 5G istasyonlarının yayılımı kadar teknolojinin kullanım senaryolarının geliştirilmesine de yatırım yapılması gerektiğini belirten Jun, uygulama senaryoları geliştirilmediği takdirde 5G’nin istenilen seviyeye gelemeyeceğini söyledi. Peki nedir bu kullanım senaryoları?

Lei Jun’a göre 5G’nin önemli kullanım senaryoları

Çin’in Steve Jobs’ı olarak anılan Lei Jun, 5G teknolojisinin yayılımı ile ulaşılacak bağlantı hızlarının 4K ve 8K video konferanslarını popüler hale getireceğini belirtiyor. Bir diğer senaryo, 5G’nin sunduğu yüksek bant genişliği ve düşük gecikme değerleri ile bulut oyunculuk alanında yaratacağı gelişmelerden yararlanılması şeklinde. Son olarak otonom sürüş alanında da 5G ile büyük gelişmeler yaşanacağını belirten Lei Jun, hangi kullanım senaryolarının öncü nitelikte olacağını zaman alan testler ile öğreneceğimizi söylüyor.

5G ve Xiaomi

Lei Jun, içinde bulunduğumuz yılda 5G bağlantı teknolojisi destekli 5 akıllı telefon modeli duyuran Xiaomi’nin, 4G destekli cep telefonu üretimini durduğunu ve tamamen 5G’ye odaklandığını söyledi. Elbette yaşadığımız salgın herşeyi etkilediği gibi Xiaomi’nin 5G stratejilerini de etkilemiş. Şuan için stok depolarının boş olduğunu belirten firma yöneticisi, 5G cep telefonlarını tekrar üretmekte de sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyor. Salgının 5G yayılım hızını gerçekten düşürdüğünü söyleyen Jun, stratejilerinin değişim göstermediğini de sözlerine eklemiş. Üretim sorunlarına çözüm olması amacıyla fabrikalarına 250.000 Yuan yatırım yapan Xiaomi, hala 5G’yi ileri taşıma hedefinde.

Bunlara ek olarak Xiaomi markalı cep telefonu ve AIoT cihazlarının 5G temelinde birlikte çalışacağı kullanım senaryoları içeren bir strateji geliştirdiklerini belirten Lei Jun, 5G’nin gelişimi için yapılması gereken üç önemli şey olduğuna inandığını söylüyor. İlk olarak sağlam bir temel oluşturmanın gerekliliğine değinen Jun, alışılmış teknolojilerden farklı düşünmek gerektiğini belirtiyor. İkinci olarak Çin pazarını savunmaya çok önem verdiğini aktaran CEO, son olarak küreselleşmek için her türlü çabayı göstermek gerektiğini söylüyor. Bu üç önemli maddenin, içinde bulunduğumuz liberal ekonomik sistemde her marka ve devletin kalkınma stratejileri arasında olması gerekiyor.

Xiaomi CEO’su sözlerine 5G ve AIoT (Yapay zeka destekli nesnelerin interneti) teknolojilerinin gelişimi ile afet durumlarında birbirine sürekli bağlı olacak olan akıllı cihazların yeni bir ulusal afet uyarı sistemi oluşturulmasında kullanmak istediklerini de ekledi.

Xiaomi’nin 6G hazırlıkları

Lei Jun, Xiaomi’nin 5G’ye ek olarak 6G üzerinde de ön araştırmalar yaptığını belirtti. Ayrıca bu konuda uydu interneti ve akıllı telefonların iş birliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. Konunun uydu kısmında direkt olarak yer almayacaklarını belirten Jun, konunun tüm süreçleri hakkında araştırmalar yaptıklarını söyledi. Söz konusu teknolojinin gelişimi için uydu haricinde karada bulunacak terminallere ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

Makalemizin konu aldığı Lei Jun ropörtajının orijinal metnine (Çince) link üzerinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu röportajın Çince yayımlandığını ve çeviri konusunda Google Translate’den yararlandığımızı belirtelim.