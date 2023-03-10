Geçtiğimiz yıl olan 2022 yılının Ağustos ayında Xiaomi, Xiaomi Buds 4 Pro’yu tanımıştı. Marka biraz geç bir vakitte bu sene Şubat ayında Mobil Dünya Kongresinde Xiaomi Buds 4 Pro’nun global lansmanını gerçekleştirdi. Kulaklıklar henüz pazarda satışa sunulmadı. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi Buds 4 Pro’nun Bluetooth SIG sertifikası aldığı öğrenildi.
Xiaomi Buds 4 Pro, M2126E1 model numarasıyla Bluetooth SIG’de tespit edildi. Sertifika kulaklığın bağlantı için Bluetooth 5.3 kullandığını ortaya koyuyor.
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Liste Xiaomi Buds 4 Pro hakkında herhangi bir detayı içermiyor. Ancak kulaklıklar daha önceden Çin ve küresel pazarların lansmanlarında tanıtıldığı için kulaklıkların teknik özelliklerine halihazırda hakimiz.
İçindekiler
Xiaomi Buds 4 Pro Özellikleri
- Bluetooth 5.3 bağlantısı
- Desteklenen Codec Bileşeni: SBC/AAC/LHDC 4.0
- 11mm Çift manyetik dinamik sürücüler, Hi-Fi ses
- ANC açıkken 48dB’ye kadar gürültü iptali
- 3Mic+ kemik ses izi sensörü
- Üç Şeffaflık modu, kullanıcıların ortam seslerini dinlemesini sağlar
- Kulak sapı basınca duyarlı çalışmayı destekler ve gürültü azaltma modları, müzik ve gelen çağrı kontrolü arasında geçiş yapabilir
- Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarla kolayca eşleştirmek için çift cihazlı akıllı hızlı bağlantı
- Toza ve suya dayanıklı (IP54)
- 5g hafif kulaklıklar; Kasa ağırlığı: 49.5g
- ANC kapalıyken 9 saat, ANC olmadan 38 saat toplam pil ömrü, Qi kablosuz şarj
Xiaomi Buds 4 Pro ülkemizde satışa çıkacak. Ancak fiyat ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.