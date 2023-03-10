Geçtiğimiz yıl olan 2022 yılının Ağustos ayında Xiaomi, Xiaomi Buds 4 Pro’yu tanımıştı. Marka biraz geç bir vakitte bu sene Şubat ayında Mobil Dünya Kongresinde Xiaomi Buds 4 Pro’nun global lansmanını gerçekleştirdi. Kulaklıklar henüz pazarda satışa sunulmadı. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi Buds 4 Pro’nun Bluetooth SIG sertifikası aldığı öğrenildi.

Xiaomi Buds 4 Pro, M2126E1 model numarasıyla Bluetooth SIG’de tespit edildi. Sertifika kulaklığın bağlantı için Bluetooth 5.3 kullandığını ortaya koyuyor.

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Liste Xiaomi Buds 4 Pro hakkında herhangi bir detayı içermiyor. Ancak kulaklıklar daha önceden Çin ve küresel pazarların lansmanlarında tanıtıldığı için kulaklıkların teknik özelliklerine halihazırda hakimiz.

İçindekiler Xiaomi Buds 4 Pro Özellikleri

Xiaomi Buds 4 Pro Özellikleri

Bluetooth 5.3 bağlantısı

Desteklenen Codec Bileşeni: SBC/AAC/LHDC 4.0

11mm Çift manyetik dinamik sürücüler, Hi-Fi ses

ANC açıkken 48dB’ye kadar gürültü iptali

3Mic+ kemik ses izi sensörü

Üç Şeffaflık modu, kullanıcıların ortam seslerini dinlemesini sağlar

Kulak sapı basınca duyarlı çalışmayı destekler ve gürültü azaltma modları, müzik ve gelen çağrı kontrolü arasında geçiş yapabilir

Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarla kolayca eşleştirmek için çift cihazlı akıllı hızlı bağlantı

Toza ve suya dayanıklı (IP54)

5g hafif kulaklıklar; Kasa ağırlığı: 49.5g

ANC kapalıyken 9 saat, ANC olmadan 38 saat toplam pil ömrü, Qi kablosuz şarj

Xiaomi Buds 4 Pro ülkemizde satışa çıkacak. Ancak fiyat ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.