Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Xiaomi 13 serisinin ülkemizdeki satış fiyatları belli oldu. Bir süredir “Büyükler Ligi” oyuncularından biri olan Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesinin fiyatlarıyla da bunu belli ediyor!

Xiaomi 13 Serisinin Fiyatları Çok Konuşulur!

Serinin uygun fiyatlı başlangıç modeli olan Xiaomi 13 Lite, donanım özellikleriyle üst seviyeye göz kırpan bir cihaz olduğunun sinyallerini vermişti. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, 8 GB bellek, 6.55 inç boyutlu 120Hz tazeleme hızı destekli AMOLED ekran ve 67W kablolu hızlı şarj desteğiyle herkesi şaşırtan cihazın Türkiye’deki resmi satış fiyatı 15.999 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat cihazın 8 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip sürümüne ait.

Serinin ortancası olan ve özellikleriyle amiral gemisi seviyesinde güçlü bir oyuncu olacağını gösteren Xiaomi 13’ün Türkiye fiyatı ise 28.599 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatın cihazın 12 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasiteli sürümüne ait olduğunu belirtelim. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolama birimi gibi donanım özellikleriyle etkileyen cihaz, Leica işbirliğiyle geliştirilen kamerasıyla da yılın kamera şampiyonlarından biri olmaya adaydı.

Xiaomi 13 ailesinin tepe modeli olan ve özellikleriyle tavizsiz bir amiral gemisi olduğunu haykıran Xiaomi 13 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 38.999 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat, cihazın en dolu paketi olan 12 GB bellek ve 512 GB dahili depolama alanına sahip sürümüne ait. Xiaomi 13’e kıyasla daha büyük ve daha yüksek çözünürlüğüe sahip ekran, 512 GB dahili depolama seçeneği ve 120W kablolu hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken cihaz, Galaxy S23 Ultra karşısında oldukça güçlü bir rakip.

Her ne kadar fiyatlar yüksek görünse de, cihazların diğer markalardaki birebir rakiplerinin fiyatına bakıldığında Xiaomi’nin biraz daha uygun bir fiyatla bizleri karşıladığını söylemek mümkün. Xiaomi’nin yeni modelleri, sunduğu özelliklere kıyasla rekabetçi fiyatıyla ülkemizde çok rağbet görecek gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!