Günlük yaşamı kolaylaştırmak üzere tasarlanan ev robotları alanında küresel lider Roborock, Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026) kapsamında yılın ilk yarısına yönelik yeni ürün serisini tanıttı. “Zirvedekiler Zirvede Buluşuyor” (The Greatest Meeting The Greatest) teması altında gerçekleşen etkinlikte, markanın yeni robot süpürge modelleri ve çim biçme makineleri kategorisindeki hamlesi öne çıktı.

CES 2026: Roborock, Real Madrid ile güçlerini birleştirirken yine ilklere imza attı

Roborock; Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow ve F25 Ace Combo modellerinin yanı sıra, temizlik yaparken merdivenleri, eğimleri ve daha önce erişilemeyen alanları aşabilen tekerlekli-bacaklı mimariye sahip dünyanın ilk robot süpürgesi Roborock Saros Rover’ı da sergiledi. ,

Ayrıca marka, ürün portföyündeki bir yenilik olarak RockMow X1 LiDAR ile LiDAR tabanlı robot çim biçme makinesini 2026 boyunca ABD ve diğer pazarlara genişleteceğinin sinyalini verdi.

Saros Rover: Dünyanın ilk tekerlekli-bacaklı robot süpürgesi

Roborock, CES 2026’da bir dünya ilki olarak iki tekerlekli-bacaklı mimariye sahip Saros Rover modelini tanıttı. Her bir tekerlek-bacak; erişim, kaldırma ve yükseklik sağlayarak insan hareketliliğini taklit ediyor. Bu mimariyle robot, tekerlek-bacaklarını bağımsız şekilde kaldırıp indirebiliyor; küçük zıplamalar yapabiliyor, çevik dönüşler ve ani duruşlar gerçekleştirebiliyor. Tüm bu hareketleri, zemin değişse bile gövdesini dengede tutarak sürdürebiliyor.

Yazılım tarafında Saros Rover, yapay zekâ algoritmalarını karmaşık hareket sensörleri ve üç boyutlu mekânsal verilerle birlikte kullanarak çevresini algılıyor ve tekerlekli-bacaklarının yüksek hassasiyetle tepki vermesini sağlıyor. Roborock’a göre bu yaklaşım, özellikle çok katlı evlerde “girilemez alanları” önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Saros Rover yalnızca klasik merdivenleri değil; kavisli merdivenler, çıkıntılı halı kaplı merdivenler, eğimler ve çok seviyeli oda eşikleri gibi düz olmayan yüzeylerde de temizlik yapabilecek şekilde konumlandırılıyor.

“Zirvedekiler Zirvede Buluşuyor”: Roborock ve Real Madrid ortaklığının ilk sahnesi

Fuarın başlamasından kısa süre önce duyurulan iş birliği kapsamında Roborock, CES 2026’da Real Madrid Futbol Kulübü’nün Erkek ve Kadın A Takımları ile kurduğu stratejik küresel ortaklığın ilk aktivasyonunu sergiledi. İş birliği, “Zirvedekiler Zirvede Buluşuyor” ana teması altında hayata geçirildi.

Ortaklığın, inovasyonu ortak payda olarak benimseyen ve tarih boyunca dikkat çekici başarılar elde etmiş iki kurumun marka değerleri arasındaki uyuma dayandığı vurgulanıyor. Bu kapsamda Roborock’un akıllı temizlik inovasyonları; stadyum görünürlüğü, kampanyalar ve hikâye anlatımı yoluyla farklı temas noktalarında sahaya taşınacak ve “Gerçek Akıllı Temizlik” kavramının ev yaşamındaki karşılığı öne çıkarılacak.

2026’nın ilk yarısı robot süpürge serisi: Saros 20, Saros 20 Sonic ve Qrevo Curv 2 Flow

Roborock’un CES açılışında, yılın ilk yarısında tüketicilere sunulacak yeni akıllı temizlik ürünleri de paylaşıldı. Serinin merkezinde, Saros ailesinin yeni nesil üyeleri olan Roborock Saros 20 ve Roborock Saros 20 Sonic yer alıyor.

Saros 20, StarSight™ Autonomous System 2.0 yapay zekâ altyapısının geliştirilmesiyle 201 adede kadar nesneyi tanıyabilme yeteneğiyle öne çıkarılıyor. Model, ana tekerlek, yardımcı tekerlek ve eşik algılandığında devreye giren tırmanma kolundan oluşan AdaptiLift Chassis 3.0 ile donatılıyor. Bu yapı, tek katmanlı 4,5 cm veya çift katmanlı 4,5 cm + 4 cm yüksekliğe sahip eşiklerin aşılabilmesini hedefliyor.

Roborock Saros 20 Sonic ise ultra ince 7,98 cm gövdeye olanak tanıyan RetractSense™ Navigasyon Sistemi ve dakikada 4.000 kez ovalama yapabilen, kenarlara kadar uzanabilen VibraRise® 5.0 Paspaslama Sistemi ile konumlandırılıyor. Her iki model de 35.000 Pa HyperForce® motor gücü ile geliyor ve 100°C sıcak suyla yıkama özelliği bulunan yeni RockDock® istasyonu ile destekleniyor.

Saros serisinin yanında, Roborock’un Qrevo serisi de yeni bir modelle genişliyor: Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Bu model, markanın rulo donanımlı ilk robot süpürgesi olma özelliğiyle öne çıkıyor. SpiraFlow™ Gerçek Zamanlı Kendini Temizleme Teknolojisi, 15 N aşağı yönlü paspas basıncı ve rulo mekanizmasının kenarlara doğru uzanmasını sağlayan Edge-Adaptive özellikleriyle farklı temizlik senaryolarında güç, hassasiyet ve halı koruması sunmayı hedefliyor.

RockMow X1 LiDAR, X1 ve RockNeo Q1: Kuzey Amerika çim biçme makineleri lansmanı

Roborock, CES 2026’da çim biçme makineleri kategorisindeki ürün gamını da duyurdu. Kuzey Amerika pazarında, giriş seviyesi RockNeo Q1 ile birlikte amiral gemisi ürünün iki versiyonu olan RockMow X1 LiDAR ve RockMow X1 modellerinin sunulacağı belirtildi.

RockMow X1 LiDAR; Sentisphere™ LiDAR çevresel algılama, dört tekerlekten çekiş (4WD), patentli aktif direksiyon ve dinamik süspansiyon sistemiyle kapsama alanı, kenar hassasiyetinde kesim ve kurulum kolaylığı hedefliyor.

RockMow X1 ise santimetre seviyesinde RTK ve VSLAM navigasyon, güçlü 4WD çekiş, patentli aktif direksiyon sistemi, dinamik süspansiyon ve sektör lideri kenar kesim performansını bir araya getiriyor.

Son olarak RockNeo Q1; Sentisphere™ çevresel algılama, tam bant RTK + VSLAM navigasyon, stereo görüşlü engel algılama ve opsiyonel PreciEdge™ kesim modülü ile küçük ve orta ölçekli bahçelerde dengeli yönlendirme, neredeyse kusursuz kenar kesimi ve kolay kurulum odağıyla konumlandırılıyor.