OPPO Türkiye, bugün yaptığı etkinlikle beraber yeni Reno15 Serisi’ni Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. 23 Ocak itibari ile satın alınabilecek olan telefonların fiyatları ise şu şekilde:

Reno15 Pro

₺56999-12 GB RAM 512 GB ROM

Reno15

₺46999 – 12 GB RAM 256 GB ROM

Reno15 F

₺33999 12 GB RAM 256 GB ROM

Peki HWP olarak yeni OPPO Reno15 Serisi’nin fiyatını nasıl bulduk? Bu fiyata alınır mı? Tüm detayları videoda bulabilirsiniz. Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#OPPO #Reno15 #OPPOReno15