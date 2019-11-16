Xiaomi Mi Store Ankara açılışı, aşırı talepten dolayı iptal edildi!

Xiaomi Mi Store, İstanbul ve İzmir’deki mağazalardan sonra şimdi de Ankara’da hizmet gösterecek. Xiaomi, AnkaMall’daki açılışı yapmak için severlerini, çeşitli sosyal medya kanallarından davet etmişti.

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Ankara ve yakın çevredeki ilk mağaza olmaya hak kazanan AnkaMall’daki Mi Store şubesinde açılışa özel birçok indirim, kampanya ve hediyelerle müşterilerin karşılanması hedefleniyordu.

Mağaza açılışına gelen ilk 600 kişiye, firmanın ürün portföyünde bulunan çeşitli hediyeler verilmesi hedefleniyordu. Ayrıca, 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler ilk 300 kişiye Mi Band 4, ikinci 300 kişiye 10.000mAh powerbank, üçüncü 300 kişiye 5.000 mAh powerbank ve dördüncü 300 kişiye Bluetooth kulaklık hediye edilecekti.

Hediye yoğunluğu izdihama dönüştü!

Yaklaşık 2 gündür, Xiaomi Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından açılacak mağazada yer alacak faaliyetler ile ilgili bilgiler veriliyordu. Ayrıca ünlü sanatçılar ve youtuberları da görmek isteyen kullanıcılar için en büyük uğrak yeri olması bekleniyordu.

Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı, Ankara’nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan AnkaMall’da beklenenden çok daha fazla rağbet yaşandı.

Evofone’dan açıklama gecikmedi

Evofone’un yapmış olduğu resmi açıklamaya göre, izdihamdan dolayı AnkaMall’daki açılışın iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, açılışa özel kampanyaların 15 gün boyunca süreceği belirtildi. Konuyla ilgili, ikinci bir duyuru yapılacağı da eklendi.

HWP Ekibi olarak bizim de davetli olduğumuz açılışta yaşananlara dair, aşağıda yer alan videodan, hengamenin ne denli büyük olduğunu görebilirsiniz.

Umarım, Türkiye faaliyetlerini arttırmak için çalışmalarda bulunan Xiaomi başına gelenlerden ders çıkarabilir ve diğer mağaza açılışlarında daha çok güvenlik önlemi alabilir. Gelişmeleri yakından takip etmek adına, Xiaomi Türkiye’nin Instagram hesabını takip edebilirsiniz.