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Xiaomi Mi Store Ankara açılışı, aşırı talepten dolayı iptal edildi!
Xiaomi Mi Store, İstanbul ve İzmir’deki mağazalardan sonra şimdi de Ankara’da hizmet gösterecek. Xiaomi, AnkaMall’daki açılışı yapmak için severlerini, çeşitli sosyal medya kanallarından davet etmişti.
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Ankara ve yakın çevredeki ilk mağaza olmaya hak kazanan AnkaMall’daki Mi Store şubesinde açılışa özel birçok indirim, kampanya ve hediyelerle müşterilerin karşılanması hedefleniyordu.
Mağaza açılışına gelen ilk 600 kişiye, firmanın ürün portföyünde bulunan çeşitli hediyeler verilmesi hedefleniyordu. Ayrıca, 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler ilk 300 kişiye Mi Band 4, ikinci 300 kişiye 10.000mAh powerbank, üçüncü 300 kişiye 5.000 mAh powerbank ve dördüncü 300 kişiye Bluetooth kulaklık hediye edilecekti.
Hediye yoğunluğu izdihama dönüştü!
Yaklaşık 2 gündür, Xiaomi Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından açılacak mağazada yer alacak faaliyetler ile ilgili bilgiler veriliyordu. Ayrıca ünlü sanatçılar ve youtuberları da görmek isteyen kullanıcılar için en büyük uğrak yeri olması bekleniyordu.
Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı, Ankara’nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan AnkaMall’da beklenenden çok daha fazla rağbet yaşandı.
Evofone’dan açıklama gecikmedi
Evofone’un yapmış olduğu resmi açıklamaya göre, izdihamdan dolayı AnkaMall’daki açılışın iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, açılışa özel kampanyaların 15 gün boyunca süreceği belirtildi. Konuyla ilgili, ikinci bir duyuru yapılacağı da eklendi.
HWP Ekibi olarak bizim de davetli olduğumuz açılışta yaşananlara dair, aşağıda yer alan videodan, hengamenin ne denli büyük olduğunu görebilirsiniz.
Umarım, Türkiye faaliyetlerini arttırmak için çalışmalarda bulunan Xiaomi başına gelenlerden ders çıkarabilir ve diğer mağaza açılışlarında daha çok güvenlik önlemi alabilir. Gelişmeleri yakından takip etmek adına, Xiaomi Türkiye’nin Instagram hesabını takip edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X satışa çıktığı gün tükendi!
Huawei tarafından mart ayında tanıtılan katlanabilir telefon Huawei Mate X, ancak ekim ayında sadece Çin’de ön satışa çıkartılabildi. Bugün ise normal bir şekilde satışa çıkan katlanabilir telefonun stokları dakikalar içerisinde tükendi.
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Huawei‘nin katlanabilir telefonu Mate X mart ayında tanıtılmasından yaklaşık 6 ay sonra ön satışa açıldı. Sadece Çin’de ön satışa çıkartılan telefon, bugün itibari ile normal bir şekilde satışa çıktı lakin dakikalar içinde stokları tükendi. Huawei tarafından sadece birkaç adet stokta tutulan cihazın, satışları hızlı bir şekilde gerçekleşince Çin’deki satış kanallarında stoklar tükendi.
Huawei Mate X almak için bekleyen kullanıcılar için firma tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci bir flaş satış günü olacak. 22 Kasım’da flaş satışla tekrar piyasaya sürülecek olan telefonun tekrar dakikalar içinde tükenmesi bekleniyor. Hatırlatmakta fayda var eğer Huawei Mate X sahibi olmak istiyorsanız 2,400 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.
Aksesuar
Oyuncular için Razer Kraken Ultimate tanıtıldı!
Razer bugün, 7.1 surround sesten daha yüksek bir konumsal hassasiyet sunan THX Spatial Audio teknolojisine sahip rekabetçi bir oyun kulaklığı olan Razer Kraken Ultimate’ı tanıttı.
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Razer Kraken Ultimate, 7.1 surround sesden daha fazlasını sunan gelişmiş bir konumsal ses çözümü sunarak THX Spatial Audio teknolojisi ile geliyor. Bu şekilde 360 derecelik bir alanda ses üretmek, rekabetçi oyun sırasında daha iyi farkındalık ve daha yüksek odaklama sağlanabiliyor.
Özel ayarlanmış 50mm sürücülere sahip Kraken Ultimate, güçlü ses yalıtımı ve profesyoneller için tasarlanmış bir mikrofon ile karşımıza çıkıyor. Oyuncular için üretilen yeni model, hafif ve konfor için soğutma jeli dolgulu kulak yastıklarına sahip alüminyum ve çelik ile geliştirilmiş. Ayrıca Kraken Ultimate, Razer Chroma tarafından desteklenirken, aydınlatmada sınırsız kişiselleştirme paketlerini bizlere sunabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi katlanabilir telefon için patent aldı
Xiaomi, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent başvurusu Motorola Razr benzeri bir katlanabilir telefonu işaret ediyor.
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Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından yapılan patent başvurusu, dikey bir şekilde katlanabilen ve katlandığında kare formunu kazanan bir telefonun patentini aldı. Alınan patente göre telefonun tam orta kısmında iki adet menteşe bulunuyor, bu menteşeler sayesinde telefon ortadan ikiye katlanabiliyor. Cihazın üst kısmında bir çerçeve yer alıyor. Bu çerçevede kameralar ve çeşitli sensörlerin yanında ahizede bulunuyor.
Arka kısmında çift kamera bulunduran telefon, yine arka kısmında ikici bir ekrana yer verecek gibi görünüyor. Detayların henüz netleşmediğini sizlere iletirken, telefonun birebir patentle aynı olacağı ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını belirtelim. Ancak Çinli firmanın 2020 yılı için bu tür bir telefonu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor.