Xiaomi 27 İnç 165 Hertz Oyun Monitörü, Wi-Fi 6 Dağıtıcı, Yeni Bir Scooter ve Fritöz Tanıttı!

Xiaomi bugün “AIoT” ürünlerinin yelpazesini genişletti, Wi-Fi dağıtıcılardan fritözlere kadar kapsayan belirsiz bir kategori. İkisi de akıllı nesnelerin interneti özellikleriyle, tabii ki.

Bunları bazılarının yeni olmadığını, çok az cihazın Çin’de bir süredir mevcut olduğunu unutmayın. Ama çoğu Avrupa için yeni.

Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü

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Bu 27 inç monitör 2,560 x 1,440 px çözünürlüklü (16:9) bir IPS panele ve 178º izleme açısına sahip. VESA DisplayHDR 400 etiketini taşıyor, en az 400 nitlik bir tepe parlaklığına sahip demek. Ayrıca DCI-P3 renk boşluğunun %95’ini de kapsıyor. Bunun 1,000:1 karşıtlık oranı olan 8 bitlik bir panel olduğuna dikkat edin.

Bunu oyun monitörü yapan şey 165 hertze kadar olan yenileme hızı desteği, ayrıca Adaptive Sync’i de destekliyor. Akıllı Hareket Bulanıklık Kontrolü özelliği kullanılarak 1 ms’e düşürülebilen 4 ms’lik bir tepki süresi var.

Monitör DisplayPort 1.4 ve video için bir HDMI 2.0 ile geliyor. Ayrıca bir USB-A 3.0 yuvası, ek olarak 3.5 mm bir jak girişi var. Kutunun içinde bir taban ve bir stant, artı olarak duvara monte etmek için teçhizat bulunuyor.

Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü

Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü 500 euro olacak.

Mi Dağıtıcı AX9000

Bu Xiaomi’nin ilk üç bantlı Wi-Fi 6 dağıtıcısı. Toplamda 12 harici anteni olan 2.4 giga hertz bandı (1,146 Mbps’e kadar bant genişliği) ve iki 5 giga hertz bantları (4,804 Mbps + 2,402 Mbps) var. Bunlardan biri oyuna ayrılmış böylece ağdaki diğer cihazlar araya girmeyecek.

Dağıtıcı 2.5 Gbps WAN yuvası ve dört gigabit LAN yuvasına sahip, ek olarak bir USB-A 3.0 yuvası da var. 14 nanometre Qualcomm yonga seti ile 2.2 giga hertzde çalışan altı Cortex-A53 çekirdeği ve 1.7 giga hertzde çalışan iki NPU çekirdeği ile çalışıyor. Yonga seti 1 GB’lık RAM’e bağlı. Dahili soğutma fanı sürekli performansı garanti ediyor. 12 Wi-Fi anteninin yanı sıra, dağıtıcının Xiaomi uyumlu akıllı ev eşyalarınızın merkezi olarak hareket etmesine izin veren bir dahili AloT anteni var.

Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000

Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000 300 Euro karşılığında sizin olabilir.

Redmi Buds 3 Pro

Global versiyonu Air Dots 3 pro olan, Redmi Buds 3 Pro geçen hafta tanıtıldı.

Redmi Buds 3 Pro 35 desibele kadar aktif gürültü engellemeye sahip, Bluetooth 5.2 çoklu bağlantı desteği (aynı anda iki cihaza bağlanma) ve 28 saatlik toplam pil ömrüne sahip.



Redmi Buds 3 Pro 70 Euro olacak.

Mi Elektrikli Scooter 3

Bu model 275 Wh bataryası ile 30 km menzile sahip. Elektrik motoru sürekli olarak 300 watt’ta çalışabiliyor ve 600 watt’a kadar çıkabiliyor. Yerel yönetmeliklere uymak için azami hız 25 km/s ile sınırlandırılmıştır ve %16’ya kadar eğimleri aşabilir. Aslında bu motor gücü Pro 2’nin motoruna ve bataryası da 1S scooter’ın bataryasına denk geliyor. Tam şarj 8.5 saat sürüyor.

Yeni model 13 kg ağırlığında ve maksimum 100 kg yüke kadar taşıyabiliyor. Xiaomi, katlama mekanizmasını değiştirerek 3 aşamalı bir tasarıma geçti. LCD ekranı da güncellendi.

Diğer özellikler arasında havacılık sınıfı alüminyum şasi, havalı lastikler, önde eABS ve arkada çift balatalı disk fren, 2 Watt far bulunuyor. İki renk seçeneğiyle geliyor: Onyx Siyahı ve Gravity Grisi.

Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 3, 450 Euro’ya satışa çıkacak.

Xiaomi Akıllı Fritöz 3.5L

Denemek için 100’den fazla farklı yemek tarifi sunan bu akıllı fritöz Mi Home uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulamayı kullanarak pişirmeyi 24 saat öncesine kadar programlayabilirsiniz ve pişirme işlemini başlatmak veya duraklatmak için sesli komutlar kullanabilirsiniz (Google Asistan ve Amazon Alexa destekliyor). Ayrıca ön taraftaki OLED ekranı da kullanabilirsiniz.



Fritöz 3,5 L kapasiteye sahip ve 40ºC ile 200ºC arasındaki sıcaklıklarda pişirebilir. Kızartmanın yanı sıra, pişirme, buz çözme ve hatta yoğurt yapmak için de kullanılabilir.

Xiaomi Mi Akıllı Fritöz 3.5L

Xiaomi Akıllı Fritöz 100 Euro’dan satılacak.