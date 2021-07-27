Akıllı Ev
Xiaomi 27 İnç 165 Hertz Oyun Monitörü, Wi-Fi 6 Dağıtıcı, Yeni Bir Scooter ve Fritöz Tanıttı!
Xiaomi bugün “AIoT” ürünlerinin yelpazesini genişletti, Wi-Fi dağıtıcılardan fritözlere kadar kapsayan belirsiz bir kategori. İkisi de akıllı nesnelerin interneti özellikleriyle, tabii ki.
Bunları bazılarının yeni olmadığını, çok az cihazın Çin’de bir süredir mevcut olduğunu unutmayın. Ama çoğu Avrupa için yeni.
Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü
Bu 27 inç monitör 2,560 x 1,440 px çözünürlüklü (16:9) bir IPS panele ve 178º izleme açısına sahip. VESA DisplayHDR 400 etiketini taşıyor, en az 400 nitlik bir tepe parlaklığına sahip demek. Ayrıca DCI-P3 renk boşluğunun %95’ini de kapsıyor. Bunun 1,000:1 karşıtlık oranı olan 8 bitlik bir panel olduğuna dikkat edin.
Bunu oyun monitörü yapan şey 165 hertze kadar olan yenileme hızı desteği, ayrıca Adaptive Sync’i de destekliyor. Akıllı Hareket Bulanıklık Kontrolü özelliği kullanılarak 1 ms’e düşürülebilen 4 ms’lik bir tepki süresi var.
Monitör DisplayPort 1.4 ve video için bir HDMI 2.0 ile geliyor. Ayrıca bir USB-A 3.0 yuvası, ek olarak 3.5 mm bir jak girişi var. Kutunun içinde bir taban ve bir stant, artı olarak duvara monte etmek için teçhizat bulunuyor.
Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü
Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü 500 euro olacak.
Mi Dağıtıcı AX9000
Bu Xiaomi’nin ilk üç bantlı Wi-Fi 6 dağıtıcısı. Toplamda 12 harici anteni olan 2.4 giga hertz bandı (1,146 Mbps’e kadar bant genişliği) ve iki 5 giga hertz bantları (4,804 Mbps + 2,402 Mbps) var. Bunlardan biri oyuna ayrılmış böylece ağdaki diğer cihazlar araya girmeyecek.
Dağıtıcı 2.5 Gbps WAN yuvası ve dört gigabit LAN yuvasına sahip, ek olarak bir USB-A 3.0 yuvası da var. 14 nanometre Qualcomm yonga seti ile 2.2 giga hertzde çalışan altı Cortex-A53 çekirdeği ve 1.7 giga hertzde çalışan iki NPU çekirdeği ile çalışıyor. Yonga seti 1 GB’lık RAM’e bağlı. Dahili soğutma fanı sürekli performansı garanti ediyor. 12 Wi-Fi anteninin yanı sıra, dağıtıcının Xiaomi uyumlu akıllı ev eşyalarınızın merkezi olarak hareket etmesine izin veren bir dahili AloT anteni var.
Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000
Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000 300 Euro karşılığında sizin olabilir.
Redmi Buds 3 Pro
Global versiyonu Air Dots 3 pro olan, Redmi Buds 3 Pro geçen hafta tanıtıldı.
Redmi Buds 3 Pro 35 desibele kadar aktif gürültü engellemeye sahip, Bluetooth 5.2 çoklu bağlantı desteği (aynı anda iki cihaza bağlanma) ve 28 saatlik toplam pil ömrüne sahip.
Redmi Buds 3 Pro 70 Euro olacak.
Mi Elektrikli Scooter 3
Bu model 275 Wh bataryası ile 30 km menzile sahip. Elektrik motoru sürekli olarak 300 watt’ta çalışabiliyor ve 600 watt’a kadar çıkabiliyor. Yerel yönetmeliklere uymak için azami hız 25 km/s ile sınırlandırılmıştır ve %16’ya kadar eğimleri aşabilir. Aslında bu motor gücü Pro 2’nin motoruna ve bataryası da 1S scooter’ın bataryasına denk geliyor. Tam şarj 8.5 saat sürüyor.
Yeni model 13 kg ağırlığında ve maksimum 100 kg yüke kadar taşıyabiliyor. Xiaomi, katlama mekanizmasını değiştirerek 3 aşamalı bir tasarıma geçti. LCD ekranı da güncellendi.
Diğer özellikler arasında havacılık sınıfı alüminyum şasi, havalı lastikler, önde eABS ve arkada çift balatalı disk fren, 2 Watt far bulunuyor. İki renk seçeneğiyle geliyor: Onyx Siyahı ve Gravity Grisi.
Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 3, 450 Euro’ya satışa çıkacak.
Xiaomi Akıllı Fritöz 3.5L
Denemek için 100’den fazla farklı yemek tarifi sunan bu akıllı fritöz Mi Home uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulamayı kullanarak pişirmeyi 24 saat öncesine kadar programlayabilirsiniz ve pişirme işlemini başlatmak veya duraklatmak için sesli komutlar kullanabilirsiniz (Google Asistan ve Amazon Alexa destekliyor). Ayrıca ön taraftaki OLED ekranı da kullanabilirsiniz.
Fritöz 3,5 L kapasiteye sahip ve 40ºC ile 200ºC arasındaki sıcaklıklarda pişirebilir. Kızartmanın yanı sıra, pişirme, buz çözme ve hatta yoğurt yapmak için de kullanılabilir.
Xiaomi Mi Akıllı Fritöz 3.5L
Xiaomi Akıllı Fritöz 100 Euro’dan satılacak.
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Akıllı Ev
Xiaomi, Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu tanıttı!
Birkaç yıl önce Xiaomi ilk elektrikli süpürgesini piyasaya sürdüğünde, kimse sektörde lider olacağını düşünmüyordu. Ancak şu anda Xiaomi, Çin’deki en güçlü akıllı ev ekosistemine sahip marka ünvanını elinde bulunduruyor. Bu başarıda Xiaomi’nin robot süpürgeleri ciddi bir rol oynadı. Üretici bugün, en güçlü süpürge robotu olan Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu duyurdu. Ürünün fiyatı 456$ olarak belirtildi.
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İçindekiler
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun özellikleri neler?
Günümüzde bir çok akıllı süpürge farklı özellikler sergiliyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu engellerden kaçınma özelliğini destekliyor. Bu elektrik süpürgesi otomatik olarak kablolardan, terliklerden, masa ayaklarından ve halılardan kaçabiliyor. Aynı zamanda bir LDS lazer navigasyonu ve AI otonom öğrenme yeteneğine sahip. Yani onu ne kadar çok kullanırsanız o kadar fazla akıllanıyor.
Akıllı süpürgelerde sensör sayısı ve paspas gibi özellikler kadar, ürünün hangi zeminlerde temizlik yapabildiği de önemli. Kullanıcılar akıllı süpürge seçerken bunları da göz önünde bulunduruyorlar. Örneğin bazı modeller sadece halı veya sert zemin temizliği yapabilirken, her ikisini yapan seçenekler de bulunuyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu da bu ikisini barındıran akıllı süpürgeler arasında yerini almayı başarıyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, AI (yapay zeka) zemin tanıma desteği sayesinde, verimli temizlik için farklı zemin malzemelerine göre farklı su çıkışı ve süpürme şemaları geliştirebiliyor. 550 ml büyüklüğündeki toz haznesi hem süpürme hem de paspas için ideal şekilde görevini yerine getirebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu neden farklı?
Bilindiği üzere akıllı süpürgelerde de işlemci bulunuyor. Bu işlemciler süpürgelerin fiyat ve performanslarına göre farklılıklar gösteriyor. İşlemcinin yüksek performans sergilemesi aslında otomatik olarak akıllı süpürgenin de performansının yükselmesi anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse akıllı bir ev robotu evi temizlediği sırada evin haritasını da oluşturur. Harita oluşturduktan sonra bir rota belirler ve bu rota dahilinde temizliğine devam eder. Bu esnada işlemci performansı ne kadar yüksek olursa, robotun bu işlem sırasındaki hızı da o kadar artmış olur.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, endüstrinin ilk AIoT amiral gemisi çift işlemcisini (4 çekirdekli CPU + 2 çekirdekli NPU) kullanıyor. Bundan dolayı bu süpürme ve paspas robotu, bütün bir ev haritası oluşturmayı ve rotaları akıllıca planlamayı daha hızlı şekilde yapabiliyor.
Bir önceki Xiaomi süpürme robotu farklı odaların haritalarını çizebilse de hangi oda olduğunu belirleyemiyordu. Bu sebeple kullanıcıların, oda isimlerini el ile teker teker girip robota tanıtması gerekiyordu. Ancak Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, herhangi bir odayı akıllı bir şekilde doğrudan tanımlayabiliyor. Örneğin, yatağı tanırsa, otomatik olarak bir yatak odası olduğunu belirleyebiliyor.
Tanımlama konusunda ne kadar kararlılık sağladığı veya kesin sonuçlar üretip üretemediği henüz son kullanıcı tarafından denenmedi. Bilindiği üzere çoğu zaman firmaların deneysel olarak uyguladığı özellikler kağıt üstünde işe yarasa da ürün son kullanıcıya ulaştığında aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Fakat yine de bu özelliğin, eskiden kullanıcıdan beklenen işi azaltıp, akıllı teknolojileri daha da otonom hale getireceği aşikar.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun performansı nasıl?
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, performans açısından 4000Pa güçlü emişi destekliyor. Bu seviyede bir emiş gücü akıllı süpürgeler için oldukça ideal. Bu emiş yeteneği sayesinde robot, hem büyük hem de küçük parçacıklarla kolayca başa çıkabiliyor. Batarya konusunda ise 5200mAh pil ile donatılmış. Özellikle geniş bir evde yaşıyorsanız, robotun tek bir şarj ile ne kadar süre çalışabildiği ve ne kadar sürede şarj olduğu kritik öneme sahip. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, barındırdığı bu büyük pil sayesinde, 250 metrekareyi tek bir şarjla temizleyebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun fiyatı nedir?
Xiaomi’nin en yeni ve en yüksek donanıma sahip Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun dolar bazlı çıkış fiyatı 456$ olarak belirlenmiş. Ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı fakat dolar kuru baz alındığında fiyatın 3500-4000 TL bandında seyredeceğini tahmin edebiliriz.
Akıllı süpürge, Xiaomi tarafından bugün ön siparişe açılmış durumda.
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Akıllı Ev
Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Samsung markası,geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy SmartTag’ı piyasaya çıkardı. Bu küçük Bluetooth destekli ürünler sayesinde evde kaybolan eşyaların nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bu cihaz ile birlikte eşyalarınızı koyduğunuz yeri unuttuğunuzda hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, daha güçlü bant özellikleri içeren SmartTag + ‘ı bu yılın sonlarında piyasaya sürecek (SmartTag +, Galaxy S21 Ultra ve Note20 Ultra ile uyumlu olacak). Gelin hep beraber cihazın detaylarına bakalım.
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Samsung SmartTag için detaylar neler?
Samsung Galaxy SmartTag, yalnızca 13 gram ağırlığında ve küçük (39.1×39.1×9.9mm) bir cihaz. Maalesef cihazımız sadece Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve Samsung cihazlarıyla çalışıyor. Çalıştırmak için ise Samsung’un SmartThings uygulaması kullanılıyor. SmartTag cihazımız Bluetooth 5.0 düşük enerji teknolojisiyle destekleniyor. Samsung Galaxy SmartTag, ortada bir düğme ve üstte bir klips, anahtarlık, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takmak için kullanabileceğiniz bir delik bulunan basit bir tasarıma sahip. Ufak olmasına rağmen bombeli yapısından dolayı cüzdanda saklamaya uygun bir ürün değildir.
Samsung’un SmartThings uygulamasıyla Galaxy SmartTag ile birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan ilki ise, SmartTag ile telefonunuzu bulabilirsiniz. Bunun için SmartTag’in düğmesine iki kez basıyorsunuz ve akıllı telefonunuzun zil sesi aktif oluyor. Ayrıca Galaxy SmartTag’i evinizin etrafındaki IoT cihazlarıyla iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, Samsung’un SmartThings uygulaması tarafından desteklenen bir cihazınız varsa, bunları açmak veya kapatmak için etiketin üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.
SmartTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak istiyorsanız ve cihaz Bluetooth kapsama alanında ise bu cihaz sizin için yardımcı olacak Uygulama üzerinde SmartTag’e yakınlığınıza göre bir sinyal seviyesine ulaşırsınız ve yaklaştıkça bu sinyal seviyesi artar. Yaklaşınca da SmartTag’i çaldırabilirsiniz. (Bir parkta köpeğinizi izlemek için de kullanılabileceği söyleyen kullanıcılar var. Ancak üstünde bu cihaz varsa bile can dostunuzdan gözünüzü ayırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu belirtmeliyim.)
Samsung SmartTag’in pili ve menzili nasıl?
Samsung Galaxy SmartTag’i deneyen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre günlük kullanımda yaklaşık 30 metre uzaktan cihazın çalıştırdıklarını öğrendik. Cihazın amacı evdeki kaybolan eşyalar bulmak ve 30 metre çoğu kullanıcı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz tanıtılırken değerli eşyalar için bir güvenlik takipçisi olarak değil, yakınınızda tuttuğunuz günlük nesnelere bağlanması amaçlanmıştır. Ek olarak, Samsung cihaz için maksimum 118 metrelik bir menzil vaat ediyor. Galaxy SmartTag’in içindeki pil, 220 mAh standart bir düğme pil( CR2032). Bu pille cihaz yaklaşık olarak 300 gün çalışabilir. Ürün Türkiye’de 299 TL fiyat etiketiyle satılmakta.
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