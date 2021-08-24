Xiaomi, Mi Markasını Terk Ediyor

Xiaomi, ürünlerini birbirinden ayırmak için ürünlerini birden fazla alt markaya ayırmakta ve bunlardan en dikkat çekeni ve bilineni “Mi”. Mi markasını taşıyan ilk akıllı telefonun piyasaya çıkmasından on yıl sonra, Xiaomi büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ürün adlarında “Mi”yi çıkarıyor. İlk değişiklik ise sadece birkaç hafta önce Xiaomi, yeni bir Mix akıllı telefonu piyasaya sürdü. Xiaomi Mix 4. Bu ilginç bir haberdi çünkü her zaman ki gibi “Mi” markası çıkan telefonun isminde gözükmüyordu.

Şirket en çok akıllı telefonları ile bilinse de ayrıca televizyonlar, dizüstü bilgisayarları, buzdolapları, hava fritözleri, akıllı saatler, scooterler, robotlar, saç kurutma makinesi ve aklınıza gelebilecek teknolojik olan ve olmayan her çeşitte ürün çeşidi bulunmakta. Bu ürünlerin çoğu bugüne kadar Mi markasını taşıyordu. Ama bundan sonra piyasaya her yeni çıkan ürününe yeni isimler bulmak durumunda kalacak.

Güle Güle Mi, Merhaba Xiaomi

Mi markasını taşıyan ilk ürün aslında bir akıllı telefon değildi ama tahmin edilebileceği gibi akıllı telefonlarla ilgiliydi. Şirketin ilk ürünü aslında bugün 12.5 sürümünde olan Android tabanlı işletim sistemi MIUI idi. MIUI eski zamanlarda en özel rom olarak görülüyordu. O zamanlarda çoğu kişinin fark etmediği şey ise, MIUI’ın arkasındaki geliştiricilerin bir Android yazılımını geliştirmekten çok daha büyük emellerinin olmasıydı.

2011’in sonlarında Xiaomi, ilk akıllı telefonu olan Mi 1’i piyasaya sürdü. Bu akıllı telefon, Qualcomm’un çift çekirdekli Snapdragon S3 yonga seti, 1 GB RAM ve 4 inç 854×480 çözünürlük dahil olmak üzere (o zamanın) amiral gemisi özellikleriyle doluydu. LCD panel. Tabii ki, MIUI’yi Android 2.3 Gingerbread’in üstünde çalıştırdı.

Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Xiaomi, tümü yalnızca Çin’de bulunan Mi serisinde yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam etti. 2013’ün sonlarında Xiaomi, o zamanlar Android için Başkan Yardımcısı ve ürün sözcüsü olan Google’dan Hugo Barra’yı kendi ekibine ekledi.

Barra’nın rehberliğinde Xiaomi, Singapur da dahil olmak üzere Asya’nın diğer bölgelerine ama daha da önemlisi Xiaomi’nin küresel başarısının anahtarı haline gelen Hindistan’a yayıldı. Xiaomi’nin Çin dışında piyasaya sürülen ilk ürünleri, Mi 3 ve Redmi 2 idi. Redmi şirketin alt markasının ikinci ürünüydü ve o zamandan beri önemli ölçüde büyüyen ve Xiaomi’nin küresel stratejisi için çok önemli hale geldi.

Mi 3 ve Redmi 2’nin küresel lansmanı, Xiaomi’nin kapılarını açtı ve hızla daha fazla pazara açıldı, daha fazla akıllı telefon piyasaya sürdü ve diğer ürün kategorilerine genişledi. Barra’nın 2017’de ekipten ayrılmasından bu güne, Xiaomi Hindistan’ın akıllı telefon pazarında en üst sıraya yükseldi ve bildirildiğine göre Avrupa’da Samsung’u tahtından etti.

Xiaomi dünyanın en iyi akıllı telefon markası haline geldiğine göre, belki de müşterilerin ürünlerini sadece “Mi” yerine şirketin adıyla ilişkilendirme zamanının geldiğini düşünüyorlar. Görünüşe göre şirket Çin’de zaten adında “Mi” olmayan cihazlar satıyor, bu nedenle bu hareket aynı zamanda küresel ürün adlandırma stratejilerini Çince ile uyumlu hale getiriyor.

Mi, Redmi ve POCO, Xiaomi’nin şu anda tüm ürünlerini kategorize ettiği üç markadır. Redmi ve POCO’nun her ikisi de birkaç yıl önce Xiaomi’den ayrıldı ancak yakında bu liste Xiaomi, Redmi ve POCO olacak ve konuşmayı alt markaya karşı bağımsız markalardan birbiriyle rekabet eden üç şirkete dönüşecek.