Xiaomi, üç selfie kamerası ile geliyor!

Xiaomi, yeni yaptığı patent başvurusu ile bütün ilgiyi üstüne çekti. Dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi, bu kez karşımıza üç ön kameralı bir akıllı telefon fikriyle çıkıyor. Günümüzde özellikle cihazların arka kısmına ekstra kamera yerleştirmek giderek popüler hale gelse de, ön tarafta birden fazla kameranın olması görmeye alışık olduğumuz bir durum değil.

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Xiaomi üç selfie kamerasını kızaklı yapıya entegre edecek

Xiaomi, başvurduğu patent ile birlikte üç selfie kamerasını da geniş çentikli yapının içine yerleştirmek yerine kızaklı yapıya entegre etmeyi tercih edecek. Mi Mix 3‘te görüldüğü gibi sensörler, kızaklı tasarımının bir parçası olarak çentiksiz ekranın arkasına gizlenmesi bekleniyor. Yeni modelin ön tarafında, normal kameranın yanında, süper geniş açılı bir kameranın ve daha iyi bokeh fotoğrafları için derinlik algılayıcı bir ToF kamerası eklenmesi bekleniyor.

Xiaomi, çıkarmış olduğu her akıllı telefonda kameralarının kalitesini artırırken, üç selfie kamerası konumlandırma fikri onlar için çok da uzak bir ihtimal değil. Şirket, 2019 yılı içerisinde çıkması beklenen Mi Mix 4 modelinde bu tasarımı uygulaması bekleniyor.

LG, son zamanlarda geniş bir çentik içinde üç ön kamera bulunan benzer bir patent başvurusunda bulundu . Ancak Xiaomi’de olduğu gibi, LG‘nin ön tarafa bakan üç kameralı bir akıllı telefon çıkaracağını gösteren somut bir bilgi yok. LG bunu yaparsa, iki şirket arasında kıyasıya bir rekabetin başlaması kaçınılmaz olacaktır. Biz teknoloji severlere de bu rekabetten çıkan yeniliklerden keyif almak kalacak.