Xiaomi Mi Mural TV: Duvar kâğıdı kadar ince TV!

LG’nin Wallpaper TV’sine yeni bir rakip çıkmış gibi görünüyor. Xiaomi 65 inçlik özel kağıt kadar ince Samsung paneliyle Mi Mural TV’sini tanıttı.

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Kâğıt kadar ince tasarım!

Xiaomi’nin yeni TV’sinin öne çıkan özelliği bir tablo gibi duvara yapışan süper ince bir forma sahip olması gibi görünüyor. Xiaomi Mi Mural TV, düz bir tasarıma sahip olurken cihazın kalınlığı sadece 13.9 mm olarak görünüyor. Bu sadeye TV duvara bir tablo gibi asılabiliyor.

Bu inceliğe ulaşmak için, anakart, güç kaynağı modülü ve hoparlörleri altta yer alan harici bir üniteye yerleştirildi. Harici üniteyle ekran arasındaki bağlantıya MiPort adı verildi. Bu MiPort bağlantı teknolojisi ile yüksek güç iletimi ve yüksek kalitede görüntü iletimi sağlanabiliyor. Ayrıca Xiaomi, bu tek kablonun içinde 30 farklı kablonun olduğunu söyledi. MiPort hakkında sayısal verilerle ilgileniyorsanız, 18 Gbps HD sinyal iletimi ve 400W yüksek güç iletimi bu port aracılığı ile gerçekleştirilebiliyor.

Xiaomi Mi Mural TV, 1.8 GHz saat hızına sahip, Mali-T830MP2 işlemcisi ile çalışan Amlogic dört çekirdekli 64 Bit yonga setine sahip. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanını içerisinde barındıran Mi Mural TV, Dobly ve DTS-HD çift kod çözme özelliği destekleyen altı kanallı bir Soundbar ve Subwoofer’a sahip.