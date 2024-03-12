Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi 14 serisini geçtiğimiz ay piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli şirket, Xiaomi 14 Ultra Reserve Edition isimli yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14 Ultra Reserve Edition

Xiaomi 14 Ultra Reserve Edition, yeni bir akıllı telefon değil. Kendisi Xiaomi 14 Ultra’nın özel bir versiyonu. Peki ne var bu özel versiyonda? Xiaomi 14 Ultra Reserve Edition paketinin içerisinde Xiaomi 14 Ultra’nın 16 GB RAM + 512 GB dahili depolama biriminin olduğu versiyonu bulunuyor. Bunun haricinde kutudan 67 mm filtre adaptörü ve buna uygun bir kılıf bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

14 Ultra kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

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14 Ultra da Leica imzalı dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Bu ana kamerada Sony Lytia LYT900 kamera sensörü ve Leica SUMMILUX kamera lensi bulunuyor. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 12 mm ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 120 mm periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 75 mm telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.