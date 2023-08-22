Xiaomi cephesi son dönemde birbiri ardına güçlü telefonlar çıkarıyor. Şu sıralar Xiaomi 13T ile konuştuğumuz marka, bir sonraki tavizsiz amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra üzerinde de dur durak bilmeden çalışıyor. Xiaomi’nin bir sonraki gerçek amiral gemisi IMEI veritabanında ortaya çıkıt. Merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra’nın, önceki model Xiaomi 13 Ultra’nın izinden giderek Mart 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. IMEI veritabanında ortaya çıkan model numaraları, yeni cihazın yaklaşmakta olan lansmanına işaret ediyor!

Xiaomi 14 Ultra Mart 2024’te Gelebilir!

IMEI veritabanı, Xiaomi 14 Ultra’nın 24030PN60C ve 24030PN60G olmak üzerer iki versiyonunu listeledi. Bu iki model numarası, cihazın Çin ve küresel pazarlar için ayrılmış versiyonlarına işaret ediyor. Özellikle, “2403” sayısal dizisi, Mart 2024’te gerçekleşecek lansman tarihine dair spekülasyonları alevlendirdi.

Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi, Xiaomi 14 serisinin temel versiyonu olan Xiaomi 14, Xiaomi 14’ün biraz daha baharatlandırılmış hali Xiaomi 14 Pro ve en üst seviye Xiaomi 14 Ultra’dan oluşacak. Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinin de IMEI veritabanında yer aldığını söyleyelim.

Bu iki model, Çin ve global varyantlar için sırasıyla 23127PN0CC/23127PN0CG ve 23116PN5BC/23116PN5BG model numaralarını taşıyor. Bu modellerin muhtemelen Kasım veya Aralık 2023’te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yani Xiaomi 14 serisinin tanıtımı da yakın.



Xiaomi 14 Ultra’nın teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak ilk raporlar cihazın Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 platformunu kullanacağını ve “Aurora” kod adına sahip olacağını gösteriyor. Cihazın son teknoloji tasarımı, güçlü performansı ve üstün kamera özellikleri ile dikkat çekmesi bekleniyor.

Xiaomi 13 Ultra’nın bizi şımartması nedeniyle Xiaomi 14 Ultra’nın da etkileyici özelliklere sahip olmasını bekliyoruz. Xiaomi 13 Ultra, 120Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç LTPO AMOLED Quad HD+ ekran, Snapdragon 8 Gen 2 çipset, 16GB’a kadar RAM, 1TB depolama alanı, 32MP ön kamera ve 50MP sensörlü dörtlü arka kamera sistemi ile öne çıkmıştı. Ayrıca 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunan 5.000mAh pil de cihazın özellikleri arasında yer alıyor.

Xiaomi 14 serisine yıl sonuna doğru Vivo’dan ciddi bir cevap gelebilir. Öyle ki, Vivo’nun Dimensity 9300 işlemcili ve 24GB RAM’e sahip bir telefon üzerinde çalıştığına dair duyumlar alıyoruz. Amiral gemisi segmentinde rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 14’ler nasıl özelliklerle gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!