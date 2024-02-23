Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün Xiaomi 14 Ultra’yı piyasaya sürdü. Bu bağlamda akıllı telefon bugün satışa sunuldu. Bununla birlikte Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra fotoğraf kitini de satışa koydu. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14 Ultra fotoğraf kiti

Xiaomi 14 Ultra fotoğraf kiti, Xiaomi 14 Ultra için profesyonel fotoğrafçılığa kapı açıyor. Xiaomi 14 Ultra fotoğraf kiti şu anda 999 Çin yeni fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Xiaomi 14 Ultra fotoğraf kitinin küresel pazarda satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor.

Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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Xiaomi 14 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Xiaomi 14 Ultra da dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.