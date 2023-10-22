Xiaomi 14 ağırlık detayları, Xiaomi 14 hakkında öğrenmediğimiz tek detay olabilir. Lansmanın yapılacağı 27 Ekim tarihinden önce hem Xiaomi 14’ün hem de Xiaomi 14 Pro’nun neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 14 ağırlık detayları sızdırıldı.

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Xiaomi 14 ağırlık hakkında biraz konuşacak olursak sızdırılan görsele göre Xiaomi 14, 199.2 ve 194.2 olmak üzere iki farklı ağırlığa sahip olacak. Yüksek ihtimalle ağır olan malzemede deri, hafif olanda ise cam kullanılacak.

Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı tanıtım posterine göre akıllı telefonlar Leica desteğiyle gelecek. Akıllı telefonlarda Leica Summilux lensler kullanılacak. Xiaomi bundan önceki Leica destekli akıllı telefonlarında Leica Summicron lensleri kullanıyordu. Leica Summilux lensler Summicron lenslerden çok daha kaliteli olmasıyla öne çıkıyor.

Xiaomi 14 sızdırılan teknik özellikler

Bundan önceki sızıntılara göre Xiaomi 14 serisi 27 Ekim 2023 cuma gününde Çin pazarında tanıtılacak. 31 Ekim 2023 salı gününden itibaren ise Çin’de satışa sunulacak. Xiaomi 14’ün fiyatlandırması şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB depolama – 3999 CNY (547 USD)

12 GB RAM + 512 GB depolama – 4299 CNY (588 USD)

16 GB RAM + 512 GB depolama – 4599 CNY (630 USD)

16 GB RAM + 1 TB depolama – 4999 CNY (684 USD)

Xiaomi 14 hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre Xiaomi 14 önceki nesilden daha büyük bir 50 MP çözünürlüğünde kamera lensine sahip olacak. Bu kamera lensinin 1/1,28” büyüklüğünde olacağı da söyleniyor. Digital Chat Station, kamera haricinde Xiaomi 14’ün depolama özellikleri hakkında da bilgi veriyor. Bilgiye göre Xiaomi 14, 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçeneklerine sahip olacak.

*Sızdırılan Xiaomi 14 Pro görseli

Xiaomi 14 Pro sızdırılan teknik özellikler

Xiaomi 14 Pro teknik özellikler sızıntılarına gelecek olursak akıllı telefon dinamik 12 0hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde olacak ve Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak. Ekran 2K çözünürlüğe sahip olacak ve kavisli bir tasarımda gelecek. Ekran çerçeveleri ise 1 mm ile sınırlı tutulacak. 3000 nit parlaklığa ulaşabilen ekran HDR 10+, Full Link Dolby Vision ve Pro Color Tuning özelliklerine sahip olacak.

Xiaomi 14 Pro teknik özellikler hakkında konuşmaya devam edelim. Söylentilere göre Xiaomi 14 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 24 GB’a kadar LPDDR5x RAM’e, 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Xiaomi 14 Pro teknik özellikler batarya tarafında ise akıllı telefonun 120W kablolu hızlı şarj destekli 4.860 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacağı söyleniyor.

Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13 Teknik Özellikler

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil

Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 14 serisi konusunda konuştuk. Biraz da önceki nesli hakkında konuşalım. Xiaomi 13 Pro karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 13 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Pro da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.