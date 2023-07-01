Redmi bir süredir piyasaya yeni akıllı telefonlarını sürüyor. Çinli şirketin ilerleyen günlerde Çin pazarında Redmi K60 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tüm bunların haricinde Redmi’nin 5G’li yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Detaylara bakalım.

Henüz adı bilinmeyen 23076RN8DY model numaralı yeni bir Redmi akıllı telefon IMDA web sitesinde görüntülendi. IMDA sertifikasında yeni Redmi akıllı telefonun 5G bağlantısına ve NFC’ye sahip olacak. Henüz akıllı telefonun çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak model numarasındaki “2307” numarası, akıllı telefonun Temmuz’da tanıtılacağını gösteriyor.

Haberin başında dediğimiz gibi Redmi, Redmi K60 Ultra’yı da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. DCS tarafından geçtiğimiz ay paylaşılan rendera göre Redmi K60 Ultra alışılagelmiş bir ekran tasarımına sahip olacak. Bu ekran tasarımında bizleri orta kamera deliği ve onun üzerinde ahize karşılayacak. Arka tarafa geldiğimizde ise Vivo’nun tasarımlarına benzeyen bir tasarım bizleri karşılıyor. Sol üst köşeye kamera modülü yerleştirilmiş. Bu kamera modülünün içerisinde ikisi devasa birisi ise onlara nispeten küçük duran üç adet arka kamera bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunun sağ üstünde ise LED flaş bulunuyor. Henüz bunlar render olduğu için görünmüyor ancak Xiaomi’nin alışılagelmiş logo tasarımını bu akıllı telefonda da görmemiz işten bile değil.

Bundan önceki sızıntılara göre Redmi K60 Ultra 1.5K çözünürlükte ve 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek bir ekran ile birlikte gelecek. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti olacak. Bu yonga setine 120W kablolu hızlı şarj desteği olan bir batarya eşlik edecek.