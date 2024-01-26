Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 13T HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi 13T kullanıyorsanız ve halen Xiaomi 13T HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi 13T HyperOS ile neler sunuyor?

Xiaomi 13T 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 2600 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 13T ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefonun tek varyasyonu bulunuyor:

12 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama

MediaTek Dimensity 8200 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13T, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 50 mm büyüklüğünde 7 katmanlı Leica Summicron lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.