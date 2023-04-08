Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Veri aktarım hızları akıl almaz boyutlara gelmiş durumda. Özellikle USB 3.0’ın hayatımıza girmesiyle birlikte daha da hızlandık. Ancak akıllı telefonlarda USB 3.0’a geçmemiz biraz uzun sürdü. Samsung gibi bazı markalar bunu başarsa da Xiaomi henüz başaramadı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi’nin en son amiral gemisi olacak olan Xiaomi 13 Ultra’nın USB 3.0 ile birlikte gelebileceği söyleniyor.

Sızıntıları genelde doğru çıkan Digital Chat Station’un haberine göre Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi’nin ilk USB 3.x bağlantı noktasına sahip akıllı telefonu olacak. Şu anda sadece Xiaomi’nin oyun telefonları olan Black Shark serisinde USB 3.0 kullanılıyor. Eğer Xiaomi 13 Ultra’da USB 3.0 görürsek bu Xiaomi’nin günlük akıllı telefonlarda USB 3.0’ı ilk kez sunması olacak.

USB 3.0 demek daha hızlı uygulama açılışları, daha hızlı veri aktarımı, daha hızlı veri indirimi demek. Bunların yanı sıra USB 3.0 yüksek çözünürlüklü ekranların HDMI’ye çıkış vermesini sağlıyor. Bu, çeşitli senaryolarda özellikle avantajlı olabilir. Örneğin, bir slayt gösterisi sunmak veya ayrı bir adaptör olmadan daha büyük bir ekranda sunum yapmak istediğinizde.

Xiaomi 13 Ultra bu yıl içerisinde tanıtılacak. Akıllı telefon Leica destekli dörtlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik edecek.

Bakalım Vivo, Oppo, Realme, Samsung gibi akıllı telefon üreticileri buna nasıl tepki verecek?