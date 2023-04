Xiaomi, yarınki lansmanından önce Xiaomi 13 Ultra modelinin tasarımını resmen açıkladı. Telefonun tasarımında deri bir sırt, arkaya doğru uzanan metal çerçeve ve büyük dört kameralı kamera modülü bulunuyor. Xiaomi, telefonun ikinci nesil nanoteknoloji kaplamaya sahip olduğunu ve IP68 toz ve su geçirmezlik derecelerine sahip olduğunu belirtiyor.

Telefon, yeşilin yanı sıra beyaz renkte de gösterilmiştir. Xiaomi ve Leica ile birlikte tasarlanan Summicron lensi, telefonda desteklenecek. Telefonda f/1.9 ve f/4.0 değişken diyaframlı IMX989 1″ sensör, IMX858 ultra geniş, telefoto ve süper telefoto sensörler de bulunacak.

All-Pixel Focus, DOL-HDR teknolojisi ve LN2 gürültü azaltmayı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Şirket, görüntüleri 0,8 saniyede yakalamak için çift tıklayabileceğinizi söyledi.

Telefonda Xiaomi’nin kendi geliştirdiği halka soğutma pompası ısı dağıtma teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, geleneksel ısı dağıtma VC’nin %300’ü kadar bir ısı dağıtma kapasitesine sahip olacak. Xiaomi, telefonun 4k 60 karede sürekli çekimde bile kare düşürmediğini söyledi.

The most consistent professional-grade experience has arrived with four lenses acting as a whole by combining powerful sensors. #Xiaomi13Ultra #AShotAbove pic.twitter.com/muvq0brHxK

— Xiaomi (@Xiaomi) April 14, 2023