Xiaomi geçtiğimiz yılın son günlerinde karşımıza Xiaomi 13 serisi ile çıkmıştı. Ancak firma serinin tepe modeli olacak olan Xiaomi 13 Ultra için geçen yıl bir haber vermemişti. Bugün ise sızıntıları ile bilinen ve çoğu sızıntısı doğru çıkan Digital Chat Station gelecek vaat eden amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra’nın kamerası hakkında bir şeyler anlattı. Sızıntı devine göre telefon değişken diyafram lens ile gelecek.

Xiaomi’de ilk kez, ancak değişken diyaframlı lensler Huawei için bir yenilik değil. Belki Xiaomi söz konusu olduğunda, böyle bir lens Sony IMX989 1 inç optik ana sensörlü bir modüle monte edilecek. Ön kameraya gelince, 32 megapiksel sensör ve geniş açılı lens kullanması bekleniyor.

İşlemci tarafında Xiaomi’nin Qualcomm ile Samsung‘un yaptığı gibi işbirliği yapması ve overclock destekli Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini telefonunda kullanması bekleniyor. RAM tarafında 16 GB LPDDR5X RAM‘e kadar destek verecek olan telefonda yine 1 inçlik sensörü göremeyeceğiz.

Hız ve kamera tarafında 2023 yılına damgasını vuracak olan Ultra modelin Çin pazarına özel olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Xiaomi’nin yeni telefonunu 2023’ün 2. çeyreğine girdiğimizde tanıtıp satışa sunması bekleniyor. Türkiye pazarına gelmeyecek olan bu telefon kamerası ile DxOMark performans testinden alacağı puan ile zirveye oynayabilir.

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Xiaomi’nin değişken diyafram hamlesine karşılık Vivo, OPPO ve Samsung‘dan nasıl bir karşılık gelecek şimdilik bilinmiyor. Bakalım diğer Android telefon üreticileri bu teknolojiye bu yıl içerisinde geçiş yapacak mı? Bekleyip göreceğiz.