Güney Koreli Samsung, Galaxy S23 etkinliğinde yeni duyurularını da açıkladı. Samsung, sanal gerçeklik alanına girme niyetini bu etkinlikte lanse etti. Samsung’un mobil deneyim iş başkanı T M Roh, şirketin The Washington Post ile yaptığı röportajda yeni genişletilmiş gerçeklik ürünleri geliştirme planlarını doğruladı. Bu bağlamda Samsung Google ve Qualcomm XR projesi için el sıkıştığını açıkladı.

Uzatılan gerçeklik olarak tabi edilen bu (XR) terim, her büyük teknoloji şirketinin içine girdiği ortaya çıkan sanal gerçekliği, artırılmış gerçekliği ve karma gerçeklik alanını ifade ediyor. Ancak Samsung’un ilk yeni XR ürünü hakkında ayrıntılar açıklanmadı.

Konu ile açıklama yapan Samsung; “Birçok farklı şirket farklı gerçeklikler hakkında bu duyuruları yapıyor. Bu yüzden diğerlerinden daha az olmamak üzere benzer hazırlıklar da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Samsung, XR ürünlerini pazara sunmak için çipler üzerinde Qualcomm ve yazılım konusunda Google ile işbirliği yapacak. Roh ayrıca Samsung’un artırılmış gerçekliğe girişinin Meta ve Microsoft ile hizmet ortaklıklarını içereceğini belirtti.

Roh, XR ürünlerini benimsemeye hazır olmak için ekosistemin önemini vurguladı. Karma gerçeklik ve artırılmış gerçekliğe gelince, Roh tabii ki bunun için de cihazlar var dedi. Samsung’un XR teknolojisine sahip yeni bir giyilebilir ekran veya kulaklık piyasaya süreceğini ve ekosistemi genişletmek için çalışacağını düşünüyoruz

Google sözcüsü Kaori Miyake, XR teknolojisi için Samsung ile ortaklıkla ilgili olarak; “Kullanıcıların Google ile yapabileceklerini daha da artıracak yeni nesil sürükleyici bilgi işlem deneyimleri oluşturmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon ise XR teknolojisi için Samsung ile ortaklıkla ilgili olarak; “Bu fırsatları gerçeğe dönüştürmek ve mekansal internetin geleceğini yönlendirmek için temele sahibiz.” dedi.

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Bildiğiniz gibi Apple bu yıl içerisinde AR/VR işine yeni bir ürün ile giriş yapacak. Android tarafında bunun eksikliği yaşanmaması için üç dev isim güçlerini birleştirip Apple’a karşı bir cephe alacak. Bakalım AR/VR alanında ilerleyen dönemde daha başka ne ortaklıklar göreceğiz?