Akıllı telefonların donanım testlerini yapan DxOMark, Xiaomi 13 Ultra modelinin kamera notunu verdi. 50 Megapiksel ana çözünürlüğünde kamera ile gelen cihaz, aldığı skor ile hayal kırıklığına uğrattı. İşte detaylar.

Xiaomi 13 Ultra, DxOMark testlerinde 138 puan aldı. Cihaz bu puanla sıralamada aşağılarda yer alarak Google Pixel 7’nin altında kaldı. Bu bağlamda, Xiaomi 13 Ultra’nın kamera konusunda rakiplerine göre kamera konusunda hayal kırıklığı yaşattığını söyleyebiliriz.

Xiaomi 13 Ultra DxOMark testlerinde beklenen sonucu alamadı

Huawei P60 Pro 156 kamera puanıyla DxOMark testlerinde lider konumda. Yeni verilere göre Xiaomi 13 Ultra, Huawei P50 Pro ve Apple iPhone 13 Pro Max gibi daha önceden tanıtılan telefonların gerisinde kalarak Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon), Vivo X90 Pro+ ile aynı puanı alarak 14. sırada yer aldı.

Sırasıyla bakacak olursak Huawei P60 Pro 156 puanıyla birinci, Oppo Find X6 Pro 153’lük puanıyla ikinci, Honor Magic 5 Pro ise 152’lik puanıyla üçüncü sırada yer alıyor.

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Fotoğraf performansı ile 138 puan elde eden cihaz, videoda ise 137 puan aldı. Tatmin edici bu puanlara karşın geniş açı ve yakınlaştırma konusunda telefon iyi bir performans olarak rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Xiaomi 13 Ultra temel özellikleri

Ölçüleri: 163.2 x 74.6 x 9.1 mm / 227 gram.

Ekran: 6.73 inç / 1440 x 3200 piksel / 522.

Arka Kamera: 4 Adet – 50 + 50 + 50 + 50 MP.

Ön Kamera: 1 Adet – 32 MP.

Video: 4320p 8K UHD.

İşletim Sistemi: Android 13.

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

CPU: 8 Çekirdek / 3.2 GHz.

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