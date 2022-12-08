Xiaomi kısa süre önce en yeni nesil amiral gemisi 11 Aralık’ta piyasaya süreceğini duyurmuştu. Şirket bugün erken saatlerde (8 Aralık 2022), bazı ilginç yeni özellikleri sergileyen yeni bir Xiaomi 13 serisi teaser’ı yayınladı. Resmi tanıtıma göre, Çinli teknoloji devinin yeni 13 serisi yeni Nano Skin teknolojisine sahip olacak. Yeni teknoloji, markanın yaklaşmakta olan birinci sınıf cihazlarının arka paneli için kullandığı yeni bir malzeme olacak. Geli hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi, Yeni 13 Serisinin Kasalarında Nano Skin Teknolojisini Kullanacak

Nano skin teknolojisi, panel toza ve renklere karşı daha dayanıklı olduğu için temel olarak cihazın temizlenmesini kolaylaştırıyor. Tanıtım görüntüsü, Xiaomi 13 serisi modelinin bu yönünü sergilemek için boya ile kaplandığını gösteriyor. Resmi bir tanıtım videosunda ise, cihazların sprey boya da dahil olmak üzere çeşitli boya ve renklerle kaplı olduğunu görebiliyoruz. İlginç olan şey, telefon sahip olduğu malzeme özelliği ile sadece bir kağıt havluyla temizlenmeyi başardı. Bu, temelde akıllı telefonun arka panelindeki kir veya renk değişikliği ile ilgili sorunları gidermek için büyüleyici bir çözüm. Başka bir deyişle, Xiaomi 13 serisinin tasarımı yalnızca estetiğe odaklanmıyor, aynı zamanda kullanışlı bir işleve de hizmet ediyor.

Xiaomi 13 Serisi 11 Aralık’ta Tanıtılacak

Bilmeyenler için, Xiaomi 13 serisi Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Pro modeli profesyonel şekilde fotoğraf çekebilecek. Yeni amiral gemisinde 50 megapiksel 1 inç sensör ve 75 mm Leica telelphoto lens bulunacak. Serinin ana modeli çok şaşırtmasa da, Pro modelin ikonik bir tasarım ile geleceği düşünülüyor. Şirket başlangıçta yeni amiral gemisi telefonlarını 1 Aralık 2022’de piyasaya sürmeyi planlıyordu, ancak bilinmeyen bir gecikme nedeniyle lansman 11 Aralık’a kaydırıldı. Serinin gelecekteki modeli 13 Ultra ise gelecek yıl kullanıcıların beğenisine sunulacak. İlerleyen günlerde yeni seri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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