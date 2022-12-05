Çinli marka Xiaomi, yeni amiral gemisi cep telefonu Xiaomi 13 serisini bu ay tanıtacak. Bu serinin Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere farklı iki modeli olacak. Bu cep telefonlarına ek olarak, şirket yeni MIUI 14 sistemini de resmi olarak piyasaya sürecek. Bu sistemi almaya hazırlanan Xiaomi telefonlarının uzun bir listesi zaten var. Ancak yakın tarihli bir rapor, Xiaomi Mi 10 cihazının güncellemeyi alacak modellerden biri olacağını ortaya koyuyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi Mi 10, MIUI 14 Alacaklar Listesinde

Yeni çıkan söylentiler, bu sistemi benimseyecek modellerin ilk olarak amiral gemileri olduğunu iddia ediyor. Elbette Xiaomi 13 serisi bu yeni sistemi kutudan çıktığı haliyle kullanacak. İddialar doğruysa Xiaomi 12S serisi de güncellemeyi alan ilk modellerden olacak. Bu serinin ardından Xiaomi 11 serisi güncellemeyi yakından takip edecek. Xiaomi’nin sistem yazılımı departmanı direktörü Zhang Guoquan’a göre, Xiaomi Mi 10 serisi MIUI 14 sistemine bu cihazlardan hemen sonra yükseltilecek. Ancak bahsettiğimzi gibi liste çok uzun ve serinin yeni güncellemeye kavuşması biraz zaman alabilir. Üstelik Xiaomi 13 hariç diğer cihazların ayrı bir test aşamasından da geçeceğini söylemekte fayda var. Kullanıcıların sabırlı olmasını tavsiye ediyoruz.

Xiaomi, yaklaşmakta olan MIUI 14 sisteminden bekleyebileceğimiz bazı özellikleri zaten gösterdi. Şirket, sistemin Razor Projesini başlatacağını açıkladı. Şirket, Razor adını verdiği yenilik ile “Küçük aygıt yazılımı, küçük bellek kullanımı ve küçük kaldırılamayan uygulamalar” ile ultra saf bir sistem yaratacak. Firmaya göre, kullanıcılar sekiz uygulama hariç tüm yerleşik uygulamaları kaldırabilme özgürlüğüne sahip. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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