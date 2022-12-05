Geçen ay Xiaomi, benzersiz ve çağdaş bir tasarıma sahip Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition’ı Avrupa’da tanıttı. Cihaz; özelleştirilmiş aksesuarlar, paketleme ve kullanıcı arayüzü ile birlikte geliyor. Akıllı telefon Avrupa’da ön siparişe açıldı ve yalnızca 2.000 adetle sınırlı.

Bugünden itibaren Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Sürümü Avrupa’da ön sipariş edilebilir. Ancak, cihaz yalnızca belirli ülkelerde satışa sunulacak: Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya. İlgilenen müşteriler, kendi ülkelerinin Mi.com web sitesine giderek akıllı telefon için ön rezervasyon yaptırabilecekler.

Özel sürüm cep telefonu (12/256 GB), kabaca 950 ABD dolarına tekabül eden 900 Euro’luk bir fiyat etiketiyle geliyor. Referans olarak, 8/256 GB depolama alanına sahip normal Xiaomi 12T Pro’nun maliyeti 800 Euro ( 850 ABD doları). Cihazın ön siparişini vermek için 50 Euro depozito yatırmanız gerekecek. Kalan tutar satış başladığında (12 veya 13 Aralık) ödenebilir.

Adından da anlaşılacağı gibi akıllı telefon, New York’ta yaşayan çağdaş bir sanatçı olan Daniel Arsham ile ortaklaşa tasarlandı. Şirket, cihazın “işlevsel bir nesne olarak dışında bir amacı olan bir heykel” olması gerektiğini söylüyor. Cihaz, aşınmış yeşil bir patine entegre edilmiş bronz kristallerle birlikte geliyor.

Buna ek olarak, akıllı telefon özelleştirilmiş aksesuarlara ve ikonik bir perakende kutusuna sahip. Xiaomi, cihazın kullanıcı arayüzünü de özelleştirerek daha çağdaş görünmesini sağladı. Akıllı telefon, bir 3D efekti oluşturmak için cihazın hareketiyle hafifçe değişen, özel yapım bir jiroskopik duvar kağıdıyla birlikte geliyor.