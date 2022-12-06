Çinli teknoloji devi Xiaomi , MIJIA markası altında yeni bir robot elektrik süpürgesi piyasaya sürdü. Ürün, MIJIA Robot Vacuum-Mop 2 Pro. Bu yılın başlarında Hindistan’da piyasaya sürülen Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro ile karıştırılmamalıdır. Hint modeli, bu modelin öncülü olan MIJIA Robot Vacuum Pro’nun yeni nesli. MIJIA Robot Vacuum-Mop 2 Pro’nun fiyatı 2.799 yuan (402 dolar) ve şu anda Çin’de ön satışta. Ürün 12 Aralık’tan itibaren satışa çıkacak.

MIJIA Robot Vacuum-Mop 2 Pro, engellerin dış hatlarını doğru bir şekilde tanımlayabilen ve aynı zamanda karanlık ışıklı ortamlarda çarpışmaları azaltabilen çift hatlı lazer algılı engellerden kaçınma işlevine sahip. Aynı zamanda, dairenin yapısını eski haline getirmek için MIJIA uygulamasında akıllı lazer navigasyonu, iç ortamın 360° taranmasını, hızlı harita yapımını, hassas rota planlamasını ve tek tıklamayla 3D haritaların oluşturulmasını destekliyor.

Temizlik açısından bu robot, su değiştirme ve su dökme gibi karmaşık işlemler olmadan otomatik yükleme ve boşaltmayı destekliyor. Bezlerin otomatik yıkanması, 2 saat sıcak havayla kurutulması ve sterilizasyon için otomatik deterjan eklenmesi gibi fonksiyonları da destekler nitelikte.

MIJIA Robot Vacuum-Mop 2 Pro; akıllı su hacmi kontrolü, paspas kaldırma ve halı tanımayı gerçekleştirebilen yerleşik bir 4000Pa fana ve zemini paspaslayan çift dönüşlü güçlendiriciye sahip.

Ek olarak MIJIA Robot Vacuum-Mop 2 Pro, XiaoAI ve MIJIA uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir. Ayrıca, tüm evin akıllı temizliği için özel temizlik çözümlerini özelleştirmek üzere kapı kilitleri ve hava temizleyicileri gibi Xiaomi akıllı cihazlarıyla bağlanabilir.